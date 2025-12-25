ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με ποινική υπόθεση

Φωτ: Eurokinissi
Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων κοντά σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το υλικό, από κάμερα ασφαλείας, καταγράφει την έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος. Από το ωστικό κύμα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο κατάστημα, σε προσόψεις πολυκατοικιών της περιοχής, καθώς και σε επτά σταθμευμένα οχήματα.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες, με την υπόθεση να βρίσκεται στα χέρια του Τμήματος Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με ποινική υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές βλέπουν ομοιότητες με τη βομβιστική επίθεση που είχε σημειωθεί τον Μάιο έξω από υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

 
