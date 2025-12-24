Nicki Minaj: Αναφορές πως έκλεισε τον λογαριασμό της στο Instagram καθώς έχασε 10 εκατ. followers

Η Nicki Minaj διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram έπειτα από αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνισή της στην εκδήλωση του Turning Point USA, AmericaFest, στο Φοίνιξ της Αριζόνα, την Κυριακή.

Η Minaj έχασε σχεδόν 10 εκατομμύρια ακολούθους αφού μίλησε στη σκηνή μαζί με την Έρικα Κερκ, χήρα του πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, οι θαυμαστές έσπευσαν να επισημάνουν ότι η Minaj έχει κατά καιρούς διαγράψει τον λογαριασμό της και στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου και του Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της την Κυριακή, η 43χρονη ράπερ προέτρεψε τους νεαρούς άνδρες να μοιάσουν περισσότερο στον «γοητευτικό και κομψό» πρόεδρο Τραμπ. «Έχει δώσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους ελπίδα ότι υπάρχει η δυνατότητα να νικήσουν τους κακούς και να κερδίσουν, κρατώντας ψηλά το κεφάλι», είπε η Minaj στην Κερκ, αναφερόμενη στον Αμερικανό πρόεδρο.

Παράλληλα, συνέκρινε τον εαυτό της με τον Τραμπ, εξηγώντας ότι και οι δύο μεγάλωσαν στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

«Αυτό που μου έδειξε προσωπικά είναι ότι, ακόμη και στις χειρότερες στιγμές της ζωής σου, νομίζεις ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να επανέλθεις. Όμως τα καταφέρνεις. Και ο πρόεδρός μας το αποδεικνύει αυτό», δήλωσε η Minaj.

Επιτιθέμενη στον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, η ράπερ έδωσε ακόμη μία συμβουλή προς τους άνδρες: «Μην γίνετε Νιούσκαμ». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Minaj διάβασε και κάποια από τα ειρωνικά σχόλιά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Αμερικανό κυβερνήτη.

Η επιτυχημένη καλλιτέχνιδα μίλησε επίσης για τη θρησκευτική της πορεία και αναφέρθηκε στις σφαγές Χριστιανών στη Νιγηρία.

Όταν ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις που έχει δεχθεί στη μουσική βιομηχανία λόγω των τοποθετήσεών της, απάντησε: «Δεν το πρόσεξα».