Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά: Πώς είναι ο εγγονός της «Ζουμπουλίας» σήμερα - Εμφανίστηκε στο reunion

Συγκίνηση υπήρχε στο χθεσινό, επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε» για τα 20 χρόνια.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς συναντήθηκαν 20 χρόνια μετά στο reunion του Mega.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που μίλησαν για την πετυχημένη σειρά ήταν και ο Μάνος Diego Ξενόπουλος, ο οποίος 20 χρόνια πριν ήταν ο εγγονός της Ζουμπουλίας.

Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά: Πώς είναι ο εγγονός της «Ζουμπουλίας» σήμερα

«Είχατε ένα μωράκι πολύ όμορφο. Ήταν το μωρό που ήρθε σε εσάς για να το αφήσει στη μαμά Ζουμπουλία», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Τότε ο Μάνος Diego Ξενόπουλος εμφανίστηκε με μήνυμα στην κάμερα: «Καλησπέρα σε όλους, ήμουν κι εγώ στο Παρά Πέντε. Ζουμπουλία, Μαριλένα, ο εγγονός σας είμαι. Δεν θυμάμαι πολλά από τα γυρίσματα αλλά μου έχουν πει ότι η καλύτερη ανάμνηση μου είναι να τρώω μπισκότα ανάμεσα στα γυρίσματα.

«Πήρα τον ρόλο γιατί ο μπαμπάς μου δούλευε στο Mega και ψάχνανε το πιο ωραίο μωρό να βάλουν στη σειρά και βάλανε εμένα. Μητέρα, Άννα, πήρα από εσένα και πήγα στο Πανεπιστήμιο, περνάω πολύ καλά», είπε στο βίντεο που προβλήθηκε για το reunion του Παρά Πέντε.

«Εδώ ταιριάζει η φράση: “Βρε πώς μεγαλώνουν τα άτιμα”», σχολίασε η Πετρούλα Χρήστου η οποία υποδύθηκε την Άννα, κόρη της Ζουμπουλίας, η οποία είχε αποκτήσει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγο, γιο της Μαριλένας στη σειρά.

Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά: Το συγκινητικό reunion

Η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), πήραν ξανά θέση στη μικρή οθόνη, χαρίζοντας νέες σκηνές γέλιου και συγκίνησης.

Η πεντάδα του «Στο Παρά Πέντε» επέστρεψε για νέες περιπέτειες.

Στη διάρκεια αυτής της βραδιάς, οι πέντε πρωταγωνιστές, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του Mega, αποκάλυψαν ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, λίγο πριν το πολυαναμενόμενο reunion.

«Η ιδέα ξεκίνησε από την ανάγκη μου να φτιάξω μία παρέα που δεν έζησα στην εφηβεία μου. Ξεκίνησε με την ανάγκη να κάνω μία σειρά για τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους και να γίνουν παρέα. 20 χρόνια μετά γίνεται αυτό που ήθελα να γίνει και τότε. Θα δούμε πράγματα που ζήτησε ο κόσμος. Ζήτησαν ένα καινούριο μυστήριο. Θα δούμε πέντε σκηνές. Ήταν η καρδιά μου(το Πάρα Πέντε) και όταν κάποιος δίνει την καρδιά του δεν έχει κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Mega που έκανε όλο αυτό για ένα βράδυ».