Λάκης Λαζόπουλος: «Ζητάει να ζητήσω συγγνώμη» - Του έστειλε εξώδικο ο Γιώργος Λιάγκας

Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο, όπως αποκάλυψε ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Λάκης Λαζόπουλος κατά τη διάρκεια του χθεσινού επεισοδίου του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», γνωστοποίησε στο κοινό πως ο γνωστός παρουσιαστής του έστειλε εξώδικο, δείχνοντάς τους το έγγραφο.

«Είναι ένα εξώδικο που μου έστειλε ο Λιάγκας προς συμμόρφωση. Το κοινοποίησε και στην ΕΣΗΕΑ, στην οποία δεν ανήκω. Δεν έκανε το ρεπορτάζ του καλά. Είμαι συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω πει κανένα νέο εγώ. Δεν αναφέρομαι εγώ σε καινούργια πράγματα. Εγώ αναφέρομαι στις ειδήσεις που λέτε εσείς ότι είναι ειδήσεις» συνέχισε, ενώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής επανήλθε στο θέμα, θέλοντας να δώσει τη δική του απάντηση στον Γιώργο Λιάγκα.

«Ζητάει να ζητήσω συγγνώμη εντός 10 ημερών για τον τρόπο που έθιξα την προσωπικότητα του. Τώρα έχει περάσει μια μέρα μόνο οπότε μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι. Κατ’ αρχήν, κ. Λιάγκα, αν ήρθες εσύ μετά από δυόμισι χιλιάδες χρόνια για να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες πάρα πολύ. Ακόμα και η κυβέρνηση της ΝΔ, που προηγήθηκε από σένα, ζητώντας από το MEGA να σταματήσω, δεν τα κατάφερε γιατί απλά το κανάλι δεν ήθελε. Εμένα, όμως, ακόμα και αν με έδιωχναν από το κανάλι, δεν θα άλλαζα τις απόψεις μου. Εγώ δεν κάνω κωλοτούμπες στον αέρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Η άποψη σου για τον εαυτό σου είναι γνωστή σε όλους Γιώργο και τη λες καθημερινά. Τι θες τώρα; Να έρθω στο δικαστήριο να κάνω τι; Να συμφωνήσω με σένα, να μου αποδείξεις ότι είσαι έξυπνος και όχι πονηρός; Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός. Η άποψη μου δεν αλλάζει», συνέχισε.

«Θα ήθελα μόνο να σου πω ότι η κυβέρνηση ψάχνει εναγωνίως να βρει κάποιον να καταφέρει ένα πλήγμα στη σάτιρα για να μπορέσουν χρησιμοποιώντας τον να διαλύσουν με μηνύσεις τους πάντες και να φιμώσουν μια και καλή οποιαδήποτε ελεύθερη φωνή γιατί νευριάζουν», κατέληξε.