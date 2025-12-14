TV & MEDIA
TV & Media

Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Θα τη δείτε σε κάποιο μαγνητοσκοπημένο γύρισμα»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε μία απαραίτητη διευκρίνηση για την παρουσία της Έλενας Παπαρίζου στο The Voice

The LiFO team
The LiFO team
ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: NDP Photo
0

Σε μία απαραίτητη διευκρίνηση σχετικά με τα μαγνητοσκοπημένα γυρίσματα του θεσμού των «battles» και την Έλενα Παπαρίζου, προχώρησε ο παρουσιαστής του «The Voice of Greece» Γιώργος Καπουτζίδης στο σημερινό επεισόδιο.

Υπενθυμίζεται πως η Έλενα Παπαρίζου διακομίστηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μετά από έντονη αδιαθεσία, που αισθάνθηκε σε πρόβα του «The Voice of Greece», και έτσι κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

«Να διευκρινίσω και το εξής. Όπως γνωρίζετε, σ' αυτό το σημείο, πριν τα lives, τα battles όπως και οι blind audition και τα νοκ άουτς είναι μαγνητοσκοπημένα.  Από τη στιγμή που είναι μαγνητοσκοπημένα, κάποια γυρίσματα έχουν γίνει ήδη, κάποια γίνονται σήμερα, άρα σ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, άλλες φορές θα βλέπετε την Έλενα, άλλες τον Κωστή. Δεν θα σας λείψει έτσι κανένας, θα τους βλέπετε και τους δύο» είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Έλενα Παπαρίζου: Η πρώτη της ανάρτηση μετά τη νοσηλεία

Στην πρώτη ανάρτησή της μετά την εισαγωγή και τη νοσηλεία της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, προχώρησε η Έλενα Παπαρίζου.

Το πρωί του Σαββάτου, προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη νοσηλεία της στα social media, θέλοντας να ευχαριστήσει τους συνεργάτες της στο «The Voice of Greece», οι οποίοι θα βοηθήσουν για όσο καιρό θα παραμείνει εκτός.

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο The Voice, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου, Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος, Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους. Και τώρα στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου», συνέχισε.

«Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες. Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου.  Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή.  Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ! Τα καλύτερα έρχονται», κατέληξε.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ανθή Βούλγαρη: «Είναι σοβαρό» - Θα κινηθεί νομικά για επεξεργασμένες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με το παιδί της

TV & Media / Ανθή Βούλγαρη: «Είναι σοβαρό» - Θα κινηθεί νομικά για επεξεργασμένες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με το παιδί της

«Φαντάσου τι μπορεί να είχε γίνει αν είχα δείξει το πρόσωπο του μωρού, τι θα γινόταν και που θα μπορούσε να παίξει» ανέφερε μεταξύ άλλων η γνωστή δημοσιογράφος
THE LIFO TEAM
Eurovision 2026: «Δεν έχει θέση στο ράφι μου» - To Nemo επιστρέφει το τρόπαιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το Ισραήλ

TV & Media / Eurovision 2026: «Δεν έχει θέση στο ράφι μου» - To Nemo επιστρέφει το τρόπαιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το Ισραήλ

Το βίντεο και η ανάρτηση του νικητή της Eurovision 2024, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της EBU να επιτρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2026
THE LIFO TEAM
Αρναούτη για τροχαίο Παντελίδη: «Καρφώθηκε σίδερο στον πνεύμονα μου, έσπασαν τα πλευρά μου, ήμουν κατασφαγμένη»

TV & Media / Αρναούτη για τροχαίο Παντελίδη: «Καρφώθηκε σίδερο στον πνεύμονα μου, έσπασαν τα πλευρά μου, ήμουν κατασφαγμένη»

«Βγήκε μία απόφαση που ήταν κατάφωρα άδικη» ξεκαθαρίζει στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκδίκαση της υπόθεσης των αποζημιώσεων για το τροχαίο δυστύχημα
LIFO NEWSROOM
 
 