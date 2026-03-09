WSJ: «Ο Τραμπ είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο να σκοτωθεί ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ανοιχτός στο ενδεχόμενο να σκοτωθεί ο Χαμενεΐ εάν δεν υποκύψει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ», σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ειδικότερα, η WSJ επικαλείται πληροφορίες από «νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους», σύμφωνα με τους οποίους: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε σε συνεργάτες του ότι θα υποστήριζε τη δολοφονία του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αν αποδειχθεί απρόθυμος να υποχωρήσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, όπως η διακοπή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν».

Νωρίτερα, ο Τραμπ απέρριψε τα σενάρια περί αποστολής χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, ενώ δήλωσε πως «δεν είναι ευχαριστημένος με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ».

Σε συνέντευξή του στο New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται «ούτε καν κοντά» στο ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν για την προστασία πυρηνικών εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας.

Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με πιθανή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου κοντά στην πόλη Ισφαχάν.

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν έχουμε πάρει απόφαση για κάτι τέτοιο»

«Δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση γι’ αυτό. Δεν είμαστε καν κοντά», δήλωσε, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που μιλούν για συζητήσεις σχετικά με πιθανή ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα του Ιράν.

Τα σχόλιά του έρχονται μετά από αναφορές μέσων ενημέρωσης όπως τα Semafor, NBC News και Axios, τα οποία υποστήριξαν ότι το σενάριο αυτό εξετάζεται ενεργά στους κόλπους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά στη New York Post από το Trump National Golf Club στο Ντοράλ της Φλόριντα, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τις φήμες για πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε χθες, Κυριακή, τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στην ηγεσία της χώρας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με την επιλογή του 56χρονου Χαμενεΐ, χωρίς όμως να αποκαλύψει τα επόμενα βήματα της αμερικανικής πολιτικής απέναντί του.

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν πρόκειται να σας πω» είπε για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

«Δεν πρόκειται να σας πω. Δεν πρόκειται να σας πω», απάντησε όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά του σχετικά με τον νέο ηγέτη του Ιράν. «Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτόν».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από πιο σκληρές τοποθετήσεις που είχε κάνει ο Τραμπ πριν από την ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σε συνέντευξή του στο ABC News την Κυριακή είχε προειδοποιήσει ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν «δεν θα διαρκέσει πολύ» αν δεν λάβει «έγκριση» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από New York Post