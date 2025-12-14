Γιώργος Καπουτζίδης: «Η Έλενα αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο»

Στην Έλενα Παπαρίζου και στην κατάσταση της υγείας της, αναφέρθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο νέο επεισόδιο του «The Voice».

Μετά την ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου το πρωί του Σαββάτου, την πρώτη που έκανε μετά την είδηση της νοσηλείας της, ο παρουσιαστής του «The Voice» αναφέρθηκε στην δημοφιλή καλλιτέχνιδα στην αρχή του νέου επεισοδίου το ίδιο βράδυ.

Υπενθυμίζεται πως η Έλενα Παπαρίζου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες η κατάστασή της είναι πολύ καλύτερη

Λόγω όμως της κατάστασης, τη θέση της στο show πήρε ο Κωστής Μαραβέγιας.

«Λίγες ώρες πριν από το γύρισμα αυτού του επεισοδίου των τελευταίων battles, η Έλενά μας αισθάνθηκε μια αδιαθεσία. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πολλές σκέψεις πέρασαν από το μυαλό μας για το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να ακυρώσουμε ή όχι. Έχουν έρθει όμως διαγωνιζόμενοι από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, έχουν κάνει τις πρόβες τους, έχουν κλείσει εισιτήρια, έχουν κλείσει διαμονές, οπότε σκεφτήκαμε ότι φίλοι είμαστε, οικογένεια είμαστε, πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός φίλου», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Και επειδή οι φιλίες που φτιάχτηκαν εδώ πραγματικά είναι αληθινές, υπάρχει ένας φίλος που με το που τον καλέσαμε είπε αμέσως ναι, είπε ότι θα έρθει για την Έλενα, για εμάς, για το παιχνίδι. Στη θέση της Έλενας λοιπόν απόψε, είναι ο τρεις φορές νικητής αυτού του παιχνιδιού ο υπέροχος κύριος Κωστής Μαραβέγιας», συνέχισε.

«Μέσα στην αναστάτωση, τη στεναχώρια και την ανησυχία γι’ αυτό που μάθαμε, αλλά ειλικρινά γνωρίζουμε ότι δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε, όλα θα πάνε πολύ καλά και είναι σε πολύ καλά χέρια η Έλενα, αμέσως μετά ήρθε στο καπάκι η χαρά και η έκπληξη ότι θα είσαι εσύ μαζί μας Κωστή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ», κατέληξε ο παρουσιαστής.