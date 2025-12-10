Έλενα Παπαρίζου: Το περιβάλλον της διαψεύδει ότι λιποθύμησε στη σκηνή - Πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο

Νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της Έλενας Παπαρίζου, μεταφέρουν, ότι η τραγουδίστρια παραμένει για τρίτη ημέρα στο νοσοκομείο, χωρίς, ωστόσο, να συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Παράλληλα, το περιβάλλον της Έλενας Παπαρίζου, διαψεύδει ότι η τραγουδίστρια υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «The Voice», όπου συμμετέχει ως κριτής -είδηση που αναπαρήχθη σε δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, αναμένεται να πάρει εξιτήριο εντός των επόμενων ημερών, εκτός απροόπτου.

«Οι γιατροί θα κρίνουν σήμερα, εάν θα της δώσουν εξιτήριο αύριο ή την Παρασκευή.Και σήμερα θα κάνει εξετάσεις. Δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Εμείς περιμένουμε και κάποιο ιατρικό ανακοινωθέν», ανέφερε ρεπόρτερ του «Super Κατερίνα». Στην εκπομπή τονίστηκε επίσης, ότι υπάρχει πληροφορία πως «άνθρωπος από το περιβάλλον της Έλενας Παπαρίζου» επισήμανε, ότι είναι λάθος η είδηση για λιποθυμία, η οποία έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου. «Δεν λιποθύμησε ποτέ, η πρόβα ολοκληρώθηκε την Κυριακή, γύρισαν το πρωί όλοι στο σπίτι τους και εκεί άρχισαν τα προβλήματα», αναφέρεται στην εκπομπή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υπερκόπωση. Η δημοφιλής καλλιτέχνις υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις και παραμένει εκτός των προγραμματισμένων επαγγελματικών της υποχρεώσεων έως ότου αναρρώσει πλήρως.

Νωρίτερα ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, με τον οποίο η Έλενα Παπαρίζου συνεργάζεται (Voice) μετέδωσε επίσης, ότι δεν υπήρξε λιποθυμικό επεισόδιο. «Δεν ισχύει, είχε κάποιους πόνους, επέστρεψε στο σπίτι της κ οι πόνοι συνεχίζονταν και έτσι πήγε στο νοσοκομείο», σύμφωνα με ρεπορτάζ του σταθμού.

Η τραγουδίστρια έχει ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις της. Στο «The Voice» τη θέση της θα «καλύψει» προσωρινά ο Κωστής Μαραβέγιας.

Όσον αφορά τη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για εχθές στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, στη σκηνή ανέβηκε η Πέγκυ Ζήνα.

Έλενα Παπαρίζου: Η ανακοίνωση για την υγεία της από τη MINOS EMI

Στην ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας, MINOS EMI, αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι η ίδια ζητά συγγνώμη και την κατανόηση του κοινού.

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».





