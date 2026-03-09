Δώρο Πάσχα 2026: Μέχρι πότε πρέπει να το έχετε λάβει

Το δώρο Πάσχα αποτελεί νόμιμη υποχρέωση των εργοδοτών στην Ελλάδα και πρέπει να καταβληθεί έγκαιρα και υποχρεωτικά στους δικαιούχους.

Το δώρο Πάσχα πρέπει να πληρωθεί το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, δηλαδή πριν από την Κυριακή του Πάσχα, που φέτος πέφτει στις 12 Απριλίου 2026. Οι εργοδότες μπορούν να το καταβάλουν και νωρίτερα, εάν το επιλέξουν.

Δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασής τους - δηλαδή είτε έχουν σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου και είτε εργάζονται πλήρη ή μερική απασχόληση.

Επιπλέον, δικαιούνται δώρο Πάσχα και άτομα που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ εφόσον η επιδότηση καλύπτει την περίοδο υπολογισμού (συνήθως συνδυαστικά με τις ημερομηνίες εργασίας ή επιδότησης).

Δώρο Πάσχα: Πώς υπολογίζεται

Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τον χρόνο απασχόλησης στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου 2026.

Πλήρες Δώρο: Αν κάποιος εργαζόταν καθ’ όλη την τετράμηνη περίοδο, δικαιούται το 50% του μηνιαίου μισθού του (αν αμείβεται με μισθό) ή 15 ημερομίσθια (αν αμείβεται με ημερομίσθιο).

Αναλογικό Δώρο: Αν η σύμβαση άρχισε μετά την 1η Ιανουαρίου ή έληξε πριν τις 30 Απριλίου, τότε το ποσό υπολογίζεται αναλογικά για τις ημέρες που απασχολήθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (π.χ. 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημέρες εργασίας).

Το ποσό που δικαιούται κάποιος αλλάζει ανάλογα με τις αποδοχές του και το διάστημα εργασίας του εντός της περιόδου αυτής.

Υπολογίστε το ακριβές ποσό που θα λάβετε εδώ.

Νομική υποχρέωση και κυρώσεις

Η καταβολή του δώρου Πάσχα είναι νόμιμη υποχρέωση του εργοδότη και δεν επιτρέπεται συμφωνία για μη πληρωμή. Σε περίπτωση μη καταβολής του δώρου έως την προθεσμία της Μεγάλης Τετάρτης, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας ή σε άλλες αρμόδιες αρχές, ενώ ο εργοδότης ενδέχεται να αντιμετωπίσει κυρώσεις και πρόστιμα.