Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Παρίσι με τη Ζιζέλ Πελικό στην πρώτη γραμμή

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε πόλεις σε όλο τον κόσμο την Κυριακή 8 Μαρτίου για να τιμήσουν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι διαδηλωτές καταδίκασαν και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Από το Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία μέχρι πόλεις στη Γαλλία, την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορείες διεκδικώντας δικαιώματα των γυναικών σε μια σειρά ζητημάτων.

Στη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικότ, επιζήσασα βιασμού και πλέον παγκόσμιο σύμβολο στον αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, ηγήθηκε μιας μεγάλης πορείας στο Παρίσι για τα δικαιώματα των γυναικών.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Δεν θα τα παρατήσουμε, το μήνυμα της Πελικό

Η πορεία στην γαλλική πρωτεύουσα ήταν μία από περίπου 150 κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Γαλλία για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Αντίστοιχες διαδηλώσεις έγιναν επίσης σε πόλεις όπως το Μπορντό, η Λιλ και η Μασσαλία.

«Δεν θα τα παρατήσουμε», δήλωσε η 73χρονη Πελικότ στο πλήθος καθώς συμμετείχε στην πορεία μαζί με χιλιάδες διαδηλωτές που ζητούσαν δικαιώματα για τις γυναίκες, οικονομική ισότητα και τέλος στη σεξουαλική βία.

Η Πελικότ έγινε παγκόσμιο σύμβολο στον αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας όταν, κατά τη διάρκεια της δίκης το 2024 εναντίον του πρώην συζύγου της και δεκάδων ανδρών που τη βίασαν ενώ ήταν αναίσθητη, παραιτήθηκε από το δικαίωμα ανωνυμίας.

Την περασμένη εβδομάδα τιμήθηκε στη Μαδρίτη με το Τάγμα Πολιτικής Αξίας από τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Τα αντιπολεμικά μηνύματα

Στην Ισπανία, διαδηλωτές καταδίκασαν τόσο τη βία κατά των γυναικών όσο και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της περασμένης εβδομάδας. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις όπως η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, η Βαλένθια, η Σεβίλλη, η Γρανάδα, το Μπιλμπάο και το Σαν Σεμπαστιάν.

Στη Μαδρίτη έγιναν δύο ξεχωριστές διαδηλώσεις στο κέντρο της πόλης: μία για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων και μία για τη νομιμοποίηση και ρύθμιση της πορνείας.

Σε πανό των διαδηλωτών υπήρχαν συνθήματα όπως «Όχι στον πόλεμο» και «Αντιφασίστριες φεμινίστριες ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο».

Η Alexa Rubio, μια 30χρονη Μεξικανή που ζει στην Ισπανία, ανέφερε ότι ζητήματα όπως οι μισθολογικές ανισότητες και η παρενόχληση είναι από τα πιο επείγοντα.

«Και στη χώρα μου υπάρχει η έμφυλη βία, γιατί γυναίκες δολοφονούνται απλώς επειδή είναι γυναίκες», δήλωσε στο AFP.

