Έλενα Παπαρίζου: «Θα επιστρέψω πιο δυνατή» - Το πρώτο μήνυμα μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο

Η πρώτη ανάρτηση της δημοφιλούς τραγουδίστριας και δημόσιο το ευχαριστώ στους συνεργάτες της

The LiFO team
The LiFO team
Έλενα Παπαρίζου: «Θα επιστρέψω πιο δυνατή» - Το πρώτο μήνυμα μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο
Φωτ. αρχείου Έλενα Παπαρίζου / NDP
Στην πρώτη ανάρτησή της μετά την εισαγωγή και τη νοσηλεία της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, προχώρησε η Έλενα Παπαρίζου.

Η Έλενα Παπαρίζου συνεχίζει να νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας της, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, να είναι βελτιωμένη.

Υπενθυμίζεται πως η δημοφιλής τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια πρόβας του «The Voice of Greece» είχε αισθανθεί έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για υπερκόπωση και χρειάζεται να παραμένει εκτός των προγραμματισμένων επαγγελματικών της υποχρεώσεων έως ότου αναρρώσει πλήρως.

Το πρωί του Σαββάτου, προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη νοσηλεία της στα social media, θέλοντας να ευχαριστήσει τους συνεργάτες της στο «The Voice of Greece», οι οποίοι θα βοηθήσουν για όσο καιρό θα παραμείνει εκτός.

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο The Voice, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου, Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος, Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους. Και τώρα στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου», συνέχισε.

«Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες. Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου.  Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή.  Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ! Τα καλύτερα έρχονται», κατέληξε.

