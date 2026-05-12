TV & MEDIA
TV & Media

Α' ημιτελικός Eurovision 2026: Τι συμβολίζουν τα τρία στάδια στην παρουσία του Akyla;

Χθες πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, με την ελληνική συμμετοχή, όπως αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις

The LiFO team
The LiFO team
AKYLAS ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ EUROVISION 2026 ΣΤΑΔΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. Instagram
0

Σήμερα, Τρίτη 12/5, είναι ο α' ημιτελικός της Eurovision 2026 και η εμφάνιση του Akyla.

Χθες Δευτέρα (11/05) πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, με την ελληνική συμμετοχή, όπως αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και τους συντελεστές ικανοποιημένους, να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά.

Ο Akylas ξεδίπλωσε, επί σκηνής, την ιστορία του με την αισθητική του video game. Τα visuals και τα ρεαλιστικά props σε συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα αποτυπώνουν τη διαδρομή του ήρωα της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία.

Α' ημιτελικός Eurovision 2026: Η σκηνική παρουσία του Akyla

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το act του Akyla βασίζεται σε μια έντονα συμβολική σκηνική αφήγηση, η οποία εξελίσσεται σαν ένα παιχνίδι με διαφορετικές πίστες.

Κάθε μέρος της εμφάνισης παρουσιάζει και ένα διαφορετικό σχόλιο, συνδυάζοντας εικόνα, σάτιρα και συναίσθημα.

Η σκηνική παρουσία χωρίζεται σε τρία διαδοχικά μέρη, σαν επίπεδα ενός video game, όπου κάθε ενότητα φωτίζει και μια διαφορετική πτυχή.

Στο πρώτο επίπεδο, ένας άνδρας ντυμένος ολόχρυσα κινείται γύρω από τον Akyla, ενώ στις LED οθόνες προβάλλονται εικόνες γεμάτες χρήματα και χαρτονομίσματα.

Στη συνέχεια, η σκηνή αλλάζει ύφος και ο καλλιτέχνης έρχεται αντιμέτωπος με ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα, σε μια εικόνα που μοιάζει να συνδέει το παρελθόν με το σήμερα.

Η τρίτη ενότητα έχει πιο θεατρικό χαρακτήρα. Η Παρθένα Χοροζίδου εμφανίζεται ως influencer, περιτριγυρισμένη από φωτογραφίες του εαυτού της. Μέσα από αυτή την εικόνα σχολιάζεται η ανάγκη για συνεχή έκθεση στα social media.

Λίγο πριν το φινάλε, το κλίμα αλλάζει αισθητά.

Ο Akylas ανεβαίνει στην κορυφή της κεντρικής σκηνής, αφαιρεί τα χαρακτηριστικά γυαλιά του και οι φωτισμοί χαμηλώνουν. Για πρώτη φορά δείχνει τον πιο αληθινό και ευάλωτο εαυτό του, απευθυνόμενος συγκινητικά στη μητέρα του.

Παράλληλα, οι αγγλικοί υπότιτλοι εμφανίζονται στις LED οθόνες, ώστε το συναίσθημα και το μήνυμα του τραγουδιού να φτάσουν και στο διεθνές κοινό.

Υπενθυμίζεται πως στο «τιμόνι» της παρουσίασης θα βρίσκονται οι έμπειροι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι παρουσιαστές του late night μαζεύτηκαν γύρω από τον Στίβεν Κόλμπερτ πριν σβήσει το Late Show

TV & Media / Ο Τζίμι Κίμελ, ο Τζίμι Φάλον, ο Τζον Όλιβερ και ο Σεθ Μάιερς βρέθηκαν στο πλατό του Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν από το τελευταίο Late Show

Λίγο πριν πέσει η αυλαία για το Late Show, το Strike Force Five ξαναβρέθηκε στο πλατό και μετέτρεψε το αντίο του Κόλμπερτ σε σχόλιο για την κρίση του late night, το YouTube, τα τηλεοπτικά δίκτυα και τον πιο εμμονικό τηλεθεατή τους: τον Ντόναλντ Τραμπ.
THE LIFO TEAM
Το Euphoria μπήκε στο OnlyFans και οι πραγματικές δημιουργοί αντιδρούν

TV & Media / Το Euphoria μπήκε στο OnlyFans και οι πραγματικές δημιουργοί αντιδρούν

Στην τρίτη σεζόν του Euphoria, η Κάσι της Σίντνεϊ Σουίνι ξεκινά λογαριασμό στο OnlyFans για να χρηματοδοτήσει τον γάμο της με τον Νέιτ. Δημιουργοί που εργάζονται πραγματικά στην πλατφόρμα κατηγορούν τώρα τη σειρά του HBO ότι παρουσιάζει την εργασία στο σεξ σαν καρικατούρα, αναπαράγοντας στερεότυπα που οι ίδιες προσπαθούν εδώ και χρόνια να πολεμήσουν.
THE LIFO TEAM
Το Adolescence σάρωσε τα BAFTA και έγινε η τηλεοπτική ιστορία της χρονιάς

TV & Media / Το Adolescence σάρωσε τα BAFTA και έγινε η τηλεοπτική ιστορία της χρονιάς

Το Adolescence ήταν ο μεγάλος νικητής των BAFTA TV Awards, κερδίζοντας τέσσερα βραβεία και σπάζοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε μία τελετή. Ο Στίβεν Γκράχαμ τιμήθηκε με το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ ο 16χρονος Όουεν Κούπερ έγινε ο νεότερος νικητής στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου.
THE LIFO TEAM
EUROVISION ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ AKYLAS ΣΑΚΗΣ

TV & Media / Eurovision: Οι υψηλότερες θέσεις που έχει κατακτήσει η Ελλάδα

Με τραγούδια που συνδύασαν την παράδοση με τις διεθνείς τάσεις, η Ελλάδα πέτυχε πολλές διακρίσεις - Φέτος, όλα δείχνουν ότι ο Akylas έρχεται να προσθέσει ακόμη μία σημαντική στιγμή, με τις προβλέψεις να τον θέλουν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για την κορυφή
THE LIFO TEAM
 
 