Eurovision 2026: Το μήνυμα πίσω από την εμφάνιση του Ακύλα στο Τιρκουάζ Χαλί

Η ανάρτηση του Ακύλα και το μήνυμα που έστειλε μέσα από την εμφάνισή του στην τελετή έναρξης της Eurovision

Το μήνυμα πίσω από την εμφάνιση του Ακύλα στο Τιρκουάζ Χαλί της Eurovision / Φωτ. Instagram / @akylas_
Ο Akylas μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της ελληνικής αποστολής στη Eurovision 2026 έκαναν εντυπωσιακή εμφάνιση στο Τιρκουάζ Χαλί την Κυριακή 10 Μαΐου.

Εκτός από τον «Ζορμπά», υπό τους ήχους του οποίου η ελληνική αποστολή έκανε την είσοδό της, τις εντυπώσεις έκλεψε και το outfit του τραγουδιστή.

Όπως εξήγησε ο Akylas, τα ρούχα που φόρεσε δεν ήταν μία τυχαία επιλογή.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Akylas αποκάλυψε το μήνυμα πίσω από την εμφάνισή του.

«Το σημερινό μου outfit είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο "Ο Μικρός Πρίγκιπας" του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ», γράφει στο Instagram.

«Μια ιστορία για το πώς να μην χάσεις την ψυχή και την αθωότητά σου καθώς μεγαλώνεις σε έναν σκληρό κόσμο. Ήθελα να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι αόρατα στο μάτι.

"Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια".

Υπάρχει κάτι βαθιά ποιητικό στο να προστατεύεις τα πράγματα που αγαπάς, ακριβώς όπως το τριαντάφυλλο στην ιστορία.

Αυτό που είναι πραγματικά πολύτιμο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της αγάπης.

Μην σταματάς ποτέ να προσπαθείς».

Μεγάλη έρευνα των New York Times υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιμετώπισε τη Eurovision ως πεδίο διεθνούς επιρροής, με κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες, διπλωματικές επαφές και οργανωμένη κινητοποίηση ψήφων. Λίγο πριν ξεκινήσει η φετινή διοργάνωση στη Βιέννη, η EBU βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης στην ιστορία του διαγωνισμού.
Στην τρίτη σεζόν του Euphoria, η Κάσι της Σίντνεϊ Σουίνι ξεκινά λογαριασμό στο OnlyFans για να χρηματοδοτήσει τον γάμο της με τον Νέιτ. Δημιουργοί που εργάζονται πραγματικά στην πλατφόρμα κατηγορούν τώρα τη σειρά του HBO ότι παρουσιάζει την εργασία στο σεξ σαν καρικατούρα, αναπαράγοντας στερεότυπα που οι ίδιες προσπαθούν εδώ και χρόνια να πολεμήσουν.
Το Adolescence ήταν ο μεγάλος νικητής των BAFTA TV Awards, κερδίζοντας τέσσερα βραβεία και σπάζοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε μία τελετή. Ο Στίβεν Γκράχαμ τιμήθηκε με το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ ο 16χρονος Όουεν Κούπερ έγινε ο νεότερος νικητής στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου.
Με τραγούδια που συνδύασαν την παράδοση με τις διεθνείς τάσεις, η Ελλάδα πέτυχε πολλές διακρίσεις - Φέτος, όλα δείχνουν ότι ο Akylas έρχεται να προσθέσει ακόμη μία σημαντική στιγμή, με τις προβλέψεις να τον θέλουν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για την κορυφή
Το νέο τρέιλερ του Cape Fear δείχνει τον Χαβιέρ Μπαρδέμ στον ρόλο του Μαξ Κέιντι, του εγκληματία που βγαίνει από τη φυλακή και επιστρέφει για εκδίκηση. Η σειρά του Apple TV, με την Έιμι Άνταμς και τον Πάτρικ Γουίλσον, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το κλασικό θρίλερ που σημάδεψαν ο Ρόμπερτ Μίτσαμ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Μάρτιν Σκορσέζε.
Λίγο πριν από το φινάλε του Late Show στις 21 Μαΐου, ο Στίβεν Κόλμπερτ φέρνει στην ίδια σκηνή τους Τζίμι Φάλον, Τζίμι Κίμελ, Τζον Όλιβερ και Σεθ Μάγερς, ενώ λίγες ημέρες μετά επιστρέφει και ο Ντέιβιντ Λέτερμαν.
