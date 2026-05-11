Eurovision 2026: Το μήνυμα πίσω από την εμφάνιση του Ακύλα στο Τιρκουάζ Χαλί

Ο Akylas μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της ελληνικής αποστολής στη Eurovision 2026 έκαναν εντυπωσιακή εμφάνιση στο Τιρκουάζ Χαλί την Κυριακή 10 Μαΐου.

Εκτός από τον «Ζορμπά», υπό τους ήχους του οποίου η ελληνική αποστολή έκανε την είσοδό της, τις εντυπώσεις έκλεψε και το outfit του τραγουδιστή.

Όπως εξήγησε ο Akylas, τα ρούχα που φόρεσε δεν ήταν μία τυχαία επιλογή.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Akylas αποκάλυψε το μήνυμα πίσω από την εμφάνισή του.

«Το σημερινό μου outfit είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο "Ο Μικρός Πρίγκιπας" του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ», γράφει στο Instagram.

«Μια ιστορία για το πώς να μην χάσεις την ψυχή και την αθωότητά σου καθώς μεγαλώνεις σε έναν σκληρό κόσμο. Ήθελα να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι αόρατα στο μάτι.

"Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια".

Υπάρχει κάτι βαθιά ποιητικό στο να προστατεύεις τα πράγματα που αγαπάς, ακριβώς όπως το τριαντάφυλλο στην ιστορία.

Αυτό που είναι πραγματικά πολύτιμο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της αγάπης.

Μην σταματάς ποτέ να προσπαθείς».