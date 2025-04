Ιησούς Χριστός, σταρ της μικρής και μεγάλης οθόνης: Πώς ο Μεσσίας έγινε τηλεοπτικό και κινηματογραφικό φαινόμενο

Μέχρι πρόσφατα, οι χριστιανικές σειρές και ταινίες ήταν μια περιθωριακή κατηγορία στην αμερικανική ψυχαγωγία. Όμως το φαινόμενο «The Chosen», η σειρά που επανερμηνεύει τη ζωή του Χριστού ως τηλεοπτικό έπος επτά κύκλων, έχει αλλάξει τα πάντα.

Ο πρωταγωνιστής της, Τζόναθαν Ρούμι, με ρίζες από Ιρλανδία, Αραβία και ΗΠΑ, έχει εξελιχθεί σε διεθνές πρόσωπο της πίστης, με εκατομμύρια ακόλουθους, συνεργασίες με εφαρμογές προσευχής όπως το Hallow και κοινό που επεκτείνεται σε όλες τις πολιτικές πτέρυγες της Αμερικής.

Η σειρά ξεκίνησε το 2018, γυρισμένη στο Τέξας, και σήμερα έχει μεταφραστεί σε πάνω από 50 γλώσσες, με περισσότερους από 280 εκατ. θεατές. Ο δημιουργός της, Ντάλας Τζένκινς, στόχευσε σε μια ανθρώπινη, προσγειωμένη αφήγηση της ζωής του Ιησού, πέρα από τον γνωστό μύθο, εντάσσοντας χιούμορ, συναισθηματικό βάθος και πολιτισμικό ρεαλισμό.

Το τελευταίο επεισόδιο «The Last Supper» κυκλοφόρησε παγκοσμίως σε κινηματογραφικές αίθουσες.

Το πιο εντυπωσιακό όμως, είναι το πώς χτίστηκε: μέσω crowdfunding, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια από χριστιανικές κοινότητες. Η παραγωγή υποστηρίζεται από τη Mormon-based Angel Studios, που εξελίσσεται πλέον σε «Netflix της πίστης».

Ο Ρούμι έχει γίνει εμβληματική φιγούρα: φωτογραφίζεται με τον Πάπα, μιλά σε χριστιανικά συνέδρια και διαφημίζει την εφαρμογή Hallow, η οποία προσφέρει καθολικές προσευχές, αφηγήσεις και πνευματικές καθοδηγήσεις με celebrity endorsements από τον Μαρκ Γουόλμπεργκ μέχρι τον Αντρέα Μποτσέλι. Αν και δηλώνει «απολίτικος», έχει εμφανιστεί σε εκπομπές όπως αυτή του Τάκερ Κάρλσον και έχει συμμετάσχει σε αντι-αμβλωτικές πορείες.

Το αμερικανικό συντηρητικό κοινό έχει αγκαλιάσει τις faith-based παραγωγές, ενώ επενδυτικά κεφάλαια όπως αυτά του Πίτερ Τιλ και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ JD Vance χρηματοδοτούν εφαρμογές και σειρές. Στο μεταξύ, πλατφόρμες όπως το Netflix και το Amazon ποντάρουν στη χριστιανική θεματολογία: από το animation «The King of Kings» με Όσκαρ Άιζακ και Μπράνα, μέχρι τη σειρά «House of David».

Επιστρέφει και το cult «The Passion of the Christ» του Μελ Γκίμπσον, με τον Τζιμ Καβίζελ ξανά στον ρόλο του Ιησού –αυτή τη φορά σε ένα ψυχεδελικό sequel με τίτλο «The Resurrection of the Christ». Ο Καβίζελ, αμφιλεγόμενη φυσιογνωμία, υπήρξε πρωταγωνιστής στο «Sound of Freedom», μια παραγωγή με έντονη QAnon ατζέντα και υπερβολικά κέρδη στο box office.

Οι εκκλησίες προβάλλουν τις σειρές, τα media της δεξιάς τις προωθούν, και οι ψηφιακές πλατφόρμες κάνουν χώρο για έναν νέο τύπο θεατή. Με license-free περιεχόμενο (τα δικαιώματα του Χριστού έχουν λήξει εδώ και 2.000 χρόνια), οι παραγωγές πίστης μετατρέπονται σε viral, πολιτισμικά όπλα.

Ο ίδιος ο Τζένκινς τονίζει: «Δεν φτιάχνουμε πολιτική. Δείχνουμε τον Χριστό του πρώτου αιώνα. Αν κάποιοι τον εργαλειοποιούν, δεν είναι δική μας δουλειά». Για το κοινό όμως, η νέα ψυχαγωγία δεν είναι απλώς faith-based. Είναι το νέο mainstream.

Με πληροφορίες από Guardian