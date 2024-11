AI Jesus: Ελβετική εκκλησία έφτιαξε avatar του Ιησού που «συνομιλεί με πιστούς» σε εξομολογητήριο

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αξιοποιηθεί μέχρι και από τον κλήρο, με εκκλησία στην Ελβετία, να δημιουργεί avatar του Ιησού.

Το παρεκκλήσι του Αγίου Πέτρου στη Λουκέρνη της Ελβετίας δημιούργησε avatar του Ιησού Χριστού σε ένα AI εξομολογητήριο, στο οποίο το avatar «συνομιλεί με πιστούς» σε 100 διαφορετικές γλώσσες.

Ο θεολόγος Μάρκο Σμιντ που έχει σύνδεση με την εκκλησία, επικροτεί το παραπάνω. «Ήταν πραγματικά ένα πείραμα. Θέλαμε να δούμε και να καταλάβουμε πώς αντιδρούν οι άνθρωποι σε έναν AI Jesus. Τι θα συζητούσαν μαζί του; Θα είχε ενδιαφέρον να μιλήσω μαζί του; Μάλλον είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό» είπε στον Guardian.

«Είχαμε μια συζήτηση για το τι είδους avatar θα ήταν – θεολόγος ή άγιος; Αλλά τότε συνειδητοποιήσαμε ότι η καλύτερη φιγούρα θα ήταν ο ίδιος ο Ιησούς» συνέχισε ο Σμιντ για την εγκατάσταση, που είναι γνωστή ως «Deus in Machina».

Η εκκλησία εγκατέστησε έναν υπολογιστή και καλώδια στο εξομολογητήριο.

Όσο για τον προγραμματισμό του avatar, ο Guardian αναφέρει ότι οι ερευνητές «εκπαίδευσαν» το AI με δεδομένα από θεολογικά κείμενα. Μετά την ολοκλήρωση της «εκπαίδευσης του προγράμματος», πέρασαν στην πράξη.

Οι πιστοί εισέρχονται στο εξομολογητήριο και αντικρίζουν μια οθόνη με το πρόσωπο του Ιησού. Στην πορεία υποβάλλουν τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν \και το πρόγραμμα τους απαντά εντός ολίγων λεπτών.

Αν και ορισμένοι ενθουσιάστηκαν με την ιδέα, προτείνουν, σύμφωνα με τον Guardian, να μην δίνονται προσωπικές πληροφορίες στο avatar.

«Δεν πρόκειται για εξομολογήσεις», είπε ο Σμιντ. «Δεν σκοπεύουμε να μιμηθούμε μια εξομολόγηση» ξεκαθάρισε.

Όσο το AI Jesus βρισκόταν ακόμη σε πειραματικό στάδιο, πάνω αό χίλια άτομα, θέλησαν να αλληλεπιδράσουν με το avatar του Χριστού. Περισσότεροι από 230 περιέγραψε την εμεπιρία ως «πνευματική».

A Swiss church has created an AI Jesus for confession.



An AI powered hologram is engaging in dialogue with visitors at the Chapel of St. Peter in Lucerne, generating answers in 100 languages and different facial expressions.



