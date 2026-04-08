Eurovision 2026: Ο Akylas κάνει guest εμφάνιση σε σειρά στην τηλεόραση

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026 για α εκπροσωπήσει την Ελλάδα, ο Akylas κάνει ένα διαφορετικό πέρασμα από την τηλεόραση, συμμετέχοντας ως guest σε σειρά.

Ο Akylas θα εμφανιστεί στη σειρά «Το Παιδί» της ΕΡΤ1 και η guest εμφάνισή του εκεί, θα συνδεθεί με ένα χαρμόσυνο γεγονός στο χωριό Νεοχώρι, όπου όλοι ετοιμάζονται για τον γάμο της Τιτίκας και του Βαγγέλη.

Το χωριό βρίσκεται σε αναβρασμό, με τις προετοιμασίες να κορυφώνονται και τους κατοίκους να συμμετέχουν σε ένα μεγάλο γλέντι.

Ωστόσο, τα απρόοπτα δεν λείπουν, καθώς μετά από το μπάτσελορ πάρτι, ο Akylas που είναι ο τραγουδιστής του γάμου, εξαφανίζεται, προκαλώντας αναστάτωση. Οι κάτοικοι προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο και να σώσουν την εκδήλωση.

Τελικά, με τη βοήθεια των πιο «έμπειρων» του χωριού, ο τραγουδιστής εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή και ανεβαίνει στη σκηνή του γλεντιού, ξεσηκώνοντας τους πάντες με το «Ferto».