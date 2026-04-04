TV & MEDIA
Akylas: Η συμβουλή που του έδωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός για τη Eurovision 2026

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Akylas, ζει το παιδικό του όνειρο

The LiFO team
AKYLAS EUROVISION 2026 ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
0

Στην προετοιμασία του για τη Eurovision 2026 αναφέρθηκε, σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Akylas.

Ο Akylas, μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», εξέφρασε τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για την ανταπόκριση του κοινού με το τραγούδι του, ενώ αποκάλυψε και τη συμβουλή που του έχει δώσει ο Φωκάς Ευαγγελινός. 

«Δεν σκέφτομαι καμία κούραση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος που το ''τρέχουμε'' τόσο πολύ και έχει παθιαστεί όλη η Ελλάδα, που ασχολείται παιδί μου ο κόσμος με την ελληνική συμμετοχή έξω και λένε ''φέρ' το!''. Πήγαμε Φινλανδία, πήγαμε Σερβία, πήγαμε Σαν Μαρίνο, ο κόσμος μας αναγνωρίζει έξω και τραγουδάει το “Ferto”, οπότε κάτι κάνουμε καλά παιδιά νομίζω, κάτι κάνουμε καλά» είπε αρχικά ο Αkylas.

Akylas: Η συνεργασία του με τον Φωκά Ευαγγελινό

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τον Φωκά Ευαγγελινό και τη συμβουλή που του έχει δώσει, είπε: «Εγώ τον άνθρωπο τον ήξερα από τις δουλειές του και τον θαύμαζα, αλλά δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ. Δεν ήξερα πώς είναι σαν άνθρωπος και είναι ένας γλυκύτατος, γλυκύτατος άνθρωπος. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος με αυτό που έχουμε δημιουργήσει και ο ίδιος αγαπάει πολύ το project. Έχουμε γίνει σαν οικογένεια νομίζω και αυτό που θα ζήσουμε δηλαδή εκεί πέρα, δεκαεπτά μέρες όλοι μαζί. Νιώθω ότι μετά θα ‘χω depression, σοβαρό».

«Μου λέει να το απολαύσω σίγουρα, που είναι το πιο σημαντικό… γιατί με βλέπει και ‘μένα τρελαμένο, είμαι συνέχεια στην πρίζα. Οπότε μου ‘χει πει αυτό, και ότι όσο κάνουμε πρόβες δεν έχεις να αγχώνεσαι για τίποτα. Θα το μάθεις, θα ‘ναι τέλειο, θα βγεις και δεν θα σε απασχολεί τίποτα»,και αποκάλυψε ότι στη σκηνή της Eurovision θα φοράει σίγουρα το χαρακτηριστικό του σκουφάκι» φανέρωσε.

 «Είναι πολύ ωραίο αυτό που ζω, γιατί είναι πολύ μεγάλη η αλλαγή από ‘κει που βρισκόμουνα τον Σεπτέμβρη και το πού βρίσκομαι τώρα. Ζω το παιδικό μου όνειρο, δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα δεν το ‘χα καν στο μυαλό μου ως ενήλικας. Βλέπεις μόνο τις δυσκολίες που έρχονται, οπότε είσαι λίγο πιο προσγειωμένος. Δηλαδή τώρα ζω το παιδικό μου όνειρο, του μικρού Ακύλα» ανέφερε επίσης, ο Akylas.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

NETFLIX ΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

TV & Media / Δικαστήριο έκρινε παράνομες τις αυξήσεις τιμών του Netflix, ανοίγοντας τον δρόμο για επιστροφές έως και 500 ευρώ

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι αυξήσεις στις τιμές συνδρομής μεταξύ 2017 και 2024 ήταν παράνομες, γεγονός που ενδέχεται να δίνει δικαίωμα σε εκατομμύρια Ιταλούς συνδρομητές να λάβουν επιστροφές έως και 500 ευρώ. Η εταιρεία streaming δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση.
THE LIFO TEAM
ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ ΣΕΙΡΑ

TV & Media / Η υπόθεση Έπσταϊν γίνεται σειρά με τη Λόρα Ντερν σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η σειρά καταγράφει την έρευνα που αποκάλυψε τη συμφωνία που είχε συνάψει ο Έπσταϊν το 2008 με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, επιτρέποντάς του να αποφύγει βαρύτερες κατηγορίες
THE LIFO TEAM
Το θρυλικό περιοδικό The Face κλείνει ξανά

TV & Media / Το θρυλικό περιοδικό The Face κλείνει ξανά

Το βρετανικό περιοδικό The Face ανακοίνωσε ότι σταματά ξανά τη λειτουργία του, επτά χρόνια μετά το relaunch του το 2019. Το τεύχος για την άνοιξη του  2026 θα είναι το τελευταίο, κλείνοντας ένα ακόμη κεφάλαιο για έναν τίτλο που σημάδεψε τη βρετανική style και youth culture.
THE LIFO TEAM
 
 