Eurovision 2026: Μεγαλώνει η λίστα των χωρών που ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ

Και η Ολλανδία, μετά την Ιρλανδία, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, αν το Ισραήλ συμμετάσχει στον μουσικό διαγωνισμό, ανακοίνωσε το ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο AvroTros.

Χθες, το ιρλανδικό RTE ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ «είναι ηθικά αδικαιολόγητη δεδομένης της συνεχιζόμενης και αποτρόπαιης απώλειας ζωών στην Γάζα».

Το δίκτυο AvroTros ανακοίνωσε ότι στην απόφασή του να μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό του 2026 έλαβε επίσης υπ' όψιν τον μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στην Γάζα.

Πιθανή είναι η αποχώρηση και της Ισπανίας από τη Eurovision 2026, για τους ίδιους λόγους, σύμφωνα με δηλώσεις του Ισπανού υπουργού Πολιτισμού.

Παράλληλα και η κρατική τηλεόραση της Σλοβενίας, RTVSLO, έχει ήδη δηλώσει πως η χώρα θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό αν επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει, επικαλούμενη πολιτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα.

Η Ισλανδία έχει επιβεβαιώσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στη Eurovision 2026, όμως, έχει ξεκαθαρίσει ότι η τελική απόφαση εξαρτάται από το αν η EBU θα επιτρέψει ή όχι τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η European Broadcasting Union (EBU) που οργανώνει τον διαγωνισμό ανακοίνωσε χθες ότι κατανοεί «τους προβληματισμούς και τις πεποιθήσεις για τον εξελισσόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή».

«Συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις με τα μέλη της EBU για να συγκεντρώσουμε απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις συμμετοχές στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και τις γεωπολιτικές εντάσεις».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως παρότι δεν το συνηθίζει, η EBU έχει παρατείνει την προθεσμία δήλωσης αποχώρησης των χωρών που το επιθυμούν από την επερχόμενη διοργάνωση έως τον Δεκέμβριο, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Στη συνέχεια θα ανακοινώσει τις χώρες που συμμετέχουν και επίσημα στον διαγωνισμό, αλλά και το αν θα συμμετέχει ή όχι το Ισραήλ σε αυτόν.