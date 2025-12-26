Stranger Things 5: Kυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος - Πότε το φινάλε στο Netflix και τι να περιμένουν οι fans

Kυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος της πετυχημένης σειράς του Netflix, Stranger Things.

Το δεύτερο μέρος του Stranger Things έκανε πρεμιέρα στο Netflix τις πρώτες ώρες της 26ης Δεκεμβρίου. Στην Ελλάδα λοιπόν, τρία ακόμη επεισόδια είναι διαθέσιμα στο Netflix από σήμερα, 26 Δεκεμβρίου, από τις 03:00 τα ξημερώματα ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα επεισόδια προβλήθηκαν ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 20:00 (EST).

«Ετοιμαστείτε για μάχη» έγραψε το Netflix για το Stranger Things 5 ​​που ολοκληρώνεται με τέσσερα επεισόδια τα οποία κυκλοφόρησαν στα τέλη Νοεμβρίου, τρία επεισόδια που δημοσιεύτηκαν την επομένη των Χριστουγέννων (στην Ελλάδα) και το τελευταίο επεισόδιο που αναμένεται την περίοδο της Πρωτοχρονιάς όταν και αναμένεται η τελική σύγκρουση.

Οι δημιουργοί της σειράς, οι αδελφοί Ντάφερ, έκαναν το «χριστουγεννιάτικο δώρο» που περίμεναν πολλοί. Το μεγάλο φινάλε της σειράς, με τίτλο «The Rightside Up», έχει διάρκεια σχεδόν δύο ώρες και κυκλοφορεί στην Ελλάδα, την 1η Ιανουαρίου, επίσης στις 03:00. Μάλιστα, για πρώτη φορά, επεισόδιο σειράς θα προβληθεί ταυτόχρονα και σε κινηματογραφικές αίθουσες καθώς σε ΗΠΑ και Καναδά, θα κυκλοφορήσει σε πάνω από 500 κινηματογράφους.

Stranger Things: Οδηγίες για καλύτερη εμπειρία θέασης

Υπενθυμίζεται πως όταν έκανε πρεμιέρα ο πέμπτος κύκλος με τα πρώτα επεισόδια, οι δημιουργοί της σειράς Stranger Things έδωσαν οδηγίες για καλύτερη εμπειρία θέασης.

Ο Ματ Ντάφερ, από τους αδελφούς Ντάφερ σε βίντεο στο Instagram, είχε τονίσει ποιες είναι καλύτερες ρυθμίσεις που μπορούν να έχουν οι τηλεοράσεις για την παρακολούθηση της σειράς.

«Μήνυμα πριν παρακολουθήσετε απόψε» ανέφερε ο Ματ Ντάφερ. «Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι οι τηλεοράσεις σας είναι σωστά ρυθμισμένες» σημείωσε, εξηγώντας ότι οι τηλεοράσεις μπορεί να διαφέρουν και δείχνοντας πώς ρυθμίζει την τηλεόρασή του για μια βέλτιστη εμπειρία θέασης.

Ο Ντάφερ προειδοποίησε επίσης τους θεατές να μην ενεργοποιήσουν τη λειτουργία ζωντανής εικόνας, επειδή θα καταστρέψει τα χρώματα και έδειξε ότι η προεπιλεγμένη επιλογή στην τηλεόρασή του είναι το Dolby Vision Movie, το οποίο απενεργοποιεί ορισμένες από τις ρυθμίσεις που ανέφερε, αλλά όχι όλες.

Στην ενότητα σχολίων, οι θαυμαστές μοιράστηκαν τις σκέψεις τους, με πολλούς να συμφωνούν με τη συμβουλή, καθώς και άλλους να τον ευχαριστούν για τη σύσταση. «Ευχαριστώ! Ήξερα ότι τα γραφικά ήταν τρελά αυτή τη σεζόν!! Σκέφτηκα τι συμβαίνει;!» έγραψε θαυμαστής.