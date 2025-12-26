Bridgerton 4: Επιστρέφει με νέα σεζόν και κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ - Η υπόθεση

Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ για την 4η σεζόν της σειράς του Netflix, «Bridgerton».

Πρόκειται για το επίσημο τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix.

Ο τέταρτος κύκλος βασίζεται στο βιβλίο της Julia Quinn, «An Offer from a Gentleman», και επικεντρώνεται στον Benedict. Στο τρέιλερ φαίνονται οι κεντρικοί χαρακτήρες του νέου κύκλου.

Bridgerton 4: Σε δύο μέρη η νέα σεζόν

«Πίσω από μια μάσκα, όλα μπορούν να συμβούν. Η σεζόν 4 του Bridgerton θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη, με το μέρος 1 να κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου και το μέρος 2 στις 26 Φεβρουαρίου. Μόνο στο Netflix» γράφει η περιγραφή στο επίσημο τρέιλερ.

Η πολυαναμενόμενη νέα σεζόν εστιάζει στον δεύτερο γιο της οικογένειας Bridgerton, τον μποέμ καλλιτέχνη Benedict και την προσπάθειά του να βρει την πραγματική αγάπη.

Η πλοκή σχετίζεται με τον Benedict που αναζητά την «κυρία με τα ασημένια ρούχα» την οποία συναντά σε έναν χορό μεταμφιέσεων της μητέρας του. Η κοπέλα αποδεικνύεται ότι είναι μια χαμηλών τόνων γυναίκα με το όνομα Σόφι.

Το βασικό καστ της σειράς αναμένεται να επιστρέψει ενώ πρόκειται να ενταχθούν και νέα πρόσωπα, όπως η Κορεο-Αυστραλή Yerin Ha, η οποία θα πρωταγωνιστήσει ως Σόφι Μπέκετ.

Στο μυθιστόρημα, είναι η κόρη ενός κόμη και μια υπηρέτριάς του. Μεγάλωσε στο σπίτι του πατέρα της, αν και ποτέ δεν την αναγνώρισε δημόσια ως κόρη του.

Προηγούμενο τρέιλερ έδειχνε τον Benedict, ντυμένο στα μαύρα και φορώντας μια μαύρη μάσκα στα μάτια του, να κατεβαίνει μια ελικοειδή σκάλα καθώς η Σόφι, φορώντας το ασημένιο φόρεμά της, τα μακριά λευκά γάντια και μια ασημένια μάσκα με κοσμήματα, ανεβαίνει.

Καθώς προσπερνάει ο ένας τον άλλον, επιβραδύνουν, χαϊδεύοντας απαλά τα χέρια τους πριν η σκηνή «μεταφερεί» τον Benedict και τη Σόφι ανάμεσα στους καλεσμένους στην κεντρική αίθουσα χορού. Στο τελευταίο πλάνο, το γάντι της Σόφι φαίνεται να είναι πεσμένο στο πάτωμα.

«Με κάθε σεζόν που περνάει, είναι γνωστό ότι κανείς βιώνει πολλά σκαμπανεβάσματα», ακούγεται να αφηγείται η Lady Whistledown. «Οπότε πρέπει να αναρωτηθούμε, αν ανταποκρινόμαστε στις περιστάσεις. Όπως πάντα, ο χρόνος θα δείξει».

Mε πληροφορίες από Νetflix και Variety