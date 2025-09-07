TV & MEDIA
TV & Media

Eurovision 2026: Η αποκάλυψη του περσινού νικητή JJ για τη συμμετοχή του

Τι ανέφερε ο νικητής του περσινού διαγωνισμού τραγουδιού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Eurovision 2026: Η αποκάλυψη του περσινού νικητή JJ για τη συμμετοχή του Facebook Twitter
Ο JJ με το τρόπαιο στα χέρια του/Φωτογραφία: Getty Images
0

Για τη συμμετοχή του στην Eurovision 2026, μίλησε ο JJ, που κέρδισε για λογαριασμό της Αυστρίας τον περσινό διαγωνισμό τραγουδιού.

Κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε, ο JJ, ο οποίος έφερε στην Αυστρία ακόμη μία νίκη, με το «Wasted Love», επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει ως παρουσιαστής στο show της Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Η δήλωσή του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές φιλοδοξίες του JJ, ο οποίος εξήγησε, ότι η έλλειψη χρόνου σε συνδυασμό με την προετοιμασία που απαιτείται γι’ αυτή τη θέση, δεν του επιτρέπουν να πάρει μέρος στην παρουσίαση του διαγωνισμού και ο ίδιος επιλέγει να εστιάσει περισσότερο στα επόμενα μουσικά βήματα της καριέρας του.

Ο JJ θα εμφανιστεί στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, παρουσιάζοντας μία διαφορετική εκδοχή του «Wasted Love» καθώς και ένα νέο τραγούδι.

Eurovision 2026: Η πόλη της Αυστρίας που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό

Μετά τη νίκη του τραγουδιστή JJ με το τραγούδι «Wasted Love» την περασμένη άνοιξη στη Βασιλεία της Ελβετίας, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στην Αυστρία.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα Τετάρτη, η Βιέννη θα είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2026, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Αυστρίας (ORF), η οποία έχει αναλάβει τη διοργάνωση της μεγαλύτερης ζωντανής μουσικής εκδήλωσης στον κόσμο.

«Ύστερα από ενδελεχή εξέταση και βάσει ομόφωνης απόφασης της επιτροπής, η ORF κατέληξε ότι η πρόταση της Βιέννης είναι η πιο ελκυστική, όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών και logistics, αλλά και οικονομικά», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ORF, Ρόλαντ Βάισμαν. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Wiener Stadthalle.

Υποψηφιότητα είχε καταθέσει και το Ίνσμπρουκ, ωστόσο η Βιέννη επικράτησε. Πρόκειται για την τρίτη φορά που η αυστριακή πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει τον θεσμό, μετά το 1967 και το 2015.

«Ως δήμαρχος της Βιέννης, είμαι φυσικά ενθουσιασμένος που η πόλη μας επικράτησε και θα εκπροσωπήσει και πάλι την Αυστρία τον επόμενο χρόνο. Είμαι πεπεισμένος ότι θα έχουμε έναν υπέροχο Μάιο όλοι μαζί», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο δήμαρχος Μίχαελ Λούντβιχ.

Ο JJ (Γιοχάνες Πίετς) είναι ο τρίτος αυστριακός καλλιτέχνης που κατακτά τη Eurovision, μετά την Κοντσίτα Βουρστ το 2014 και τον Ούντο Γιούργκενς το 1966.

Ο μουσικός διαγωνισμός, που από το 1956 «ενώνει και διχάζει» τους Ευρωπαίους, συγκέντρωσε στην τελευταία του διοργάνωση περισσότερους από 160 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αλλαγές στη Eurovision 2026 μετά τη φετινή θύελλα αντιδράσεων - H EBU επανεξετάζει βασικές πτυχές του διαγωνισμού

TV & Media / Αλλαγές στη Eurovision μετά τις φετινές αντιδράσεις - H EBU επανεξετάζει βασικές πτυχές του διαγωνισμού

«Πραγματοποιήθηκε ευρεία διαβούλευση μεταξύ όλων των μελών και κανένα δεν τάχθηκε κατά της συμμετοχής του Ισραήλ» ξεκαθάρισε ο Διευθυντής Μέσων Ενημέρωσης της EBU
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Ντέιβιντ Γκέφεν άφησε το Χόλιγουντ ως βασιλιάς. Τώρα ένα «βρόμικο» διαζύγιο απειλεί να καταστρέψει τα πάντα.

TV & Media / Ο Ντέιβιντ Γκέφεν άφησε το Χόλιγουντ ως βασιλιάς. Τώρα ένα «βρόμικο» διαζύγιο απειλεί να καταστρέψει τα πάντα

Ο θρύλος της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας ήθελε να περάσει τα χρόνια της συνταξιοδότησής του δωρίζοντας σε φιλανθρωπικούς σκοπούς τα 9 δισ. δολάρια του και ταξιδεύοντας με το γιοτ του. Αντί γι’ αυτό, βρίσκεται, στα 82 του, παγιδευμένος σε μια εκρηκτική μάχη με έναν πρώην σύντροφο που είναι μισό αιώνα νεότερός του.
LIFO NEWSROOM
 
 