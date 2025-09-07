Eurovision 2026: Η αποκάλυψη του περσινού νικητή JJ για τη συμμετοχή του

Για τη συμμετοχή του στην Eurovision 2026, μίλησε ο JJ, που κέρδισε για λογαριασμό της Αυστρίας τον περσινό διαγωνισμό τραγουδιού.

Κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε, ο JJ, ο οποίος έφερε στην Αυστρία ακόμη μία νίκη, με το «Wasted Love», επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει ως παρουσιαστής στο show της Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Η δήλωσή του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές φιλοδοξίες του JJ, ο οποίος εξήγησε, ότι η έλλειψη χρόνου σε συνδυασμό με την προετοιμασία που απαιτείται γι’ αυτή τη θέση, δεν του επιτρέπουν να πάρει μέρος στην παρουσίαση του διαγωνισμού και ο ίδιος επιλέγει να εστιάσει περισσότερο στα επόμενα μουσικά βήματα της καριέρας του.

Ο JJ θα εμφανιστεί στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, παρουσιάζοντας μία διαφορετική εκδοχή του «Wasted Love» καθώς και ένα νέο τραγούδι.

Eurovision 2026: Η πόλη της Αυστρίας που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό

Μετά τη νίκη του τραγουδιστή JJ με το τραγούδι «Wasted Love» την περασμένη άνοιξη στη Βασιλεία της Ελβετίας, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στην Αυστρία.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα Τετάρτη, η Βιέννη θα είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2026, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Αυστρίας (ORF), η οποία έχει αναλάβει τη διοργάνωση της μεγαλύτερης ζωντανής μουσικής εκδήλωσης στον κόσμο.

«Ύστερα από ενδελεχή εξέταση και βάσει ομόφωνης απόφασης της επιτροπής, η ORF κατέληξε ότι η πρόταση της Βιέννης είναι η πιο ελκυστική, όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών και logistics, αλλά και οικονομικά», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ORF, Ρόλαντ Βάισμαν. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Wiener Stadthalle.

Υποψηφιότητα είχε καταθέσει και το Ίνσμπρουκ, ωστόσο η Βιέννη επικράτησε. Πρόκειται για την τρίτη φορά που η αυστριακή πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει τον θεσμό, μετά το 1967 και το 2015.

«Ως δήμαρχος της Βιέννης, είμαι φυσικά ενθουσιασμένος που η πόλη μας επικράτησε και θα εκπροσωπήσει και πάλι την Αυστρία τον επόμενο χρόνο. Είμαι πεπεισμένος ότι θα έχουμε έναν υπέροχο Μάιο όλοι μαζί», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο δήμαρχος Μίχαελ Λούντβιχ.

Ο JJ (Γιοχάνες Πίετς) είναι ο τρίτος αυστριακός καλλιτέχνης που κατακτά τη Eurovision, μετά την Κοντσίτα Βουρστ το 2014 και τον Ούντο Γιούργκενς το 1966.

Ο μουσικός διαγωνισμός, που από το 1956 «ενώνει και διχάζει» τους Ευρωπαίους, συγκέντρωσε στην τελευταία του διοργάνωση περισσότερους από 160 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.