Eurovision 2026: Η κρατική τηλεόραση της Ισπανίας δεν θα μεταδώσει τον φετινό διαγωνισμό

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισπανίας επιβεβαίωσε ότι θα αρνηθεί να μεταδώσει τη φετινή Eurovision, στο πλαίσιο ενός συνεχιζόμενου μποϊκοτάζ του διαγωνισμού μετά την άδεια συμμετοχής στο Ισραήλ.

Οι υπεύθυνοι της RTVE δήλωσαν ότι το κανάλι δεν θα μεταδώσει τον τελικό, που έχει προγραμματιστεί για τις 16 Μαΐου, ούτε τους δύο ημιτελικούς που έχουν οριστεί για τις 12 και 14 Μαΐου.

Πέρυσι, η RTVE είχε δηλώσει ότι η χώρα θα μποϊκοτάρει την επόμενη διοργάνωση του διαγωνισμού, εκτός εάν το Ισραήλ αποκλειστεί λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Ωστόσο, ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο από τη συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) – των παραγωγών και διοργανωτών της Eurovision – επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ θα επιτραπεί να συμμετάσχει στην 70ή έκδοση του διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας.

«Η κατάσταση στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός και την έγκριση της ειρηνευτικής διαδικασίας, καθώς και η εκμετάλλευση του διαγωνισμού από το Ισραήλ για πολιτικούς σκοπούς, καθιστούν όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί η Eurovision ως ουδέτερη πολιτιστική εκδήλωση», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της RTVE, Αλφόνσο Μοράλες.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision της περασμένης χρονιάς, που πραγματοποιήθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας, αποτέλεσε πηγή έντονης διαμάχης.

Στο κοινό εμφανίστηκαν πολλές παλαιστινιακές σημαίες κατά τη διάρκεια του τελικού, δύο φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές ακινητοποιήθηκαν από την αστυνομία όταν προσπάθησαν να διακόψουν τη διαδικασία, ενώ ο Βρετανός σχολιαστής του BBC Graham Norton, που καλύπτει τον διαγωνισμό, υπαινίχθηκε ότι ο θόρυβος του κοινού είχε επεξεργαστεί ώστε να καλυφθούν αποδοκιμασίες κατά την εμφάνιση του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από theolivepress.es