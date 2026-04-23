Eurovision 2026: Η κρατική τηλεόραση της Ισπανίας δεν θα μεταδώσει τον φετινό διαγωνισμό

Η RTVE είχε δηλώσει από πέρυσι ότι η Ισπανία θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό, εκτός εάν αποκλειόταν το Ισραήλ

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισπανίας επιβεβαίωσε ότι θα αρνηθεί να μεταδώσει τη φετινή Eurovision, στο πλαίσιο ενός συνεχιζόμενου μποϊκοτάζ του διαγωνισμού μετά την άδεια συμμετοχής στο Ισραήλ.

Οι υπεύθυνοι της RTVE δήλωσαν ότι το κανάλι δεν θα μεταδώσει τον τελικό, που έχει προγραμματιστεί για τις 16 Μαΐου, ούτε τους δύο ημιτελικούς που έχουν οριστεί για τις 12 και 14 Μαΐου.

Πέρυσι, η RTVE είχε δηλώσει ότι η χώρα θα μποϊκοτάρει την επόμενη διοργάνωση του διαγωνισμού, εκτός εάν το Ισραήλ αποκλειστεί λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Ωστόσο, ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο από τη συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) – των παραγωγών και διοργανωτών της Eurovision – επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ θα επιτραπεί να συμμετάσχει στην 70ή έκδοση του διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας.

«Η κατάσταση στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός και την έγκριση της ειρηνευτικής διαδικασίας, καθώς και η εκμετάλλευση του διαγωνισμού από το Ισραήλ για πολιτικούς σκοπούς, καθιστούν όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί η Eurovision ως ουδέτερη πολιτιστική εκδήλωση», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της RTVE, Αλφόνσο Μοράλες.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision της περασμένης χρονιάς, που πραγματοποιήθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας, αποτέλεσε πηγή έντονης διαμάχης.

Στο κοινό εμφανίστηκαν πολλές παλαιστινιακές σημαίες κατά τη διάρκεια του τελικού, δύο φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές ακινητοποιήθηκαν από την αστυνομία όταν προσπάθησαν να διακόψουν τη διαδικασία, ενώ ο Βρετανός σχολιαστής του BBC Graham Norton, που καλύπτει τον διαγωνισμό, υπαινίχθηκε ότι ο θόρυβος του κοινού είχε επεξεργαστεί ώστε να καλυφθούν αποδοκιμασίες κατά την εμφάνιση του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από theolivepress.es

 
TV & Media / Ο Diddy έχασε την αγωγή των 100 εκατ. κατά του NBC για το ντοκιμαντέρ «Bad Boy»

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε την αγωγή των 100 εκατ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο Sean “Diddy” Combs κατά του NBCUniversal και του Peacock για το ντοκιμαντέρ Diddy: The Making of a Bad Boy, κρίνοντας ότι δεν μπορούσε να στηριχθεί ο ισχυρισμός πως το φιλμ ήταν αυτό που του κατέστρεψε τη φήμη.
TV & Media / Αντιδράσεις για το «Unconditional», το νέο ισραηλινό θρίλερ του Apple TV+

Η νέα σειρά του Apple TV+ κάνει πρεμιέρα στις 8 Μαΐου, όμως η καμπάνια της έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, με επικριτές να κατηγορούν την πλατφόρμα ότι εξωραΐζει την εικόνα του Ισραήλ μέσα στη συγκυρία του πολέμου στη Γάζα.
TV & Media / Η Σαρλίζ Θερόν μιλά ανοιχτά για τη νύχτα που η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της

«Αυτά συμβαίνουν σε πολλά σπίτια. Οι γυναίκες υφίστανται μια πολύ, πολύ άδικη μεταχείριση. Κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και δεν νομίζω ότι κανείς πήρε στα σοβαρά τη μητέρα μου», είπε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός
