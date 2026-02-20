TV & MEDIA
Eurovision 2026 - Evangelia: «Το τραγούδι του Akyla μπορεί να κερδίσει»

Ανέφερε πως οι διαγωνιζόμενοι του Sing for Greece έδεσαν κατά τη διαδικασία

Η Evangelia στο Sing for Greece 2026 / NDP Photo
Η Evangelia, μία από τις εκπροσώπους του Sing for Greece από τη διαδικασία του οποίου έγινε η επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην Eurovision 2026, μίλησε σχετικά με τις προσδοκίες της για το «Ferto» του Akyla.

«Ήξερα ότι είχε πάει super viral του Akyla (σ.σ. εννοεί το τραγούδι), και όσο τον γνώρισα παραπάνω, διαπίστωσα πως είναι τόσο καλό παιδί και το τραγούδι είναι πάρα πολύ δυνατό, και πάρα πολύ Eurovision, και το αξίζει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και μπορεί να κερδίσει» ανέφερε η Evangelia.

Μάλιστα, τοποθετήθηκε για το πλαίσιο του διαγωνισμού στην Eurovision 2026, σημειώνοντας τα εξής: «Δεν τρελαίνομαι και εγώ γενικά για διαγωνισμό και γι' αυτό ήταν όμορφο που δέσαμε, γίναμε μία παρέα και στηρίξαμε ο ένας τον άλλον. Ξέραμε ότι ένας θα κερδίσει, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι άνθρωποι».

ΕΠΕΞ Akylas

Οι Αθηναίοι / Akylas: «Τραγουδώ για τα άτομα που δεν χωράνε σε νόρμες»

Ο νεαρός μουσικός από τις Σέρρες πέρασε πολλές απογοητεύσεις μέχρι να καταφέρει να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να κερδίσει την αγάπη του κόσμου. Από τις κουζίνες, την πίστα του κρουαζιερόπλοιου και τη μουσική στον δρόμο μέχρι την Αυστρία και τώρα στη Eurovision, η πορεία ήταν μεγάλη και δύσκολη. Ο Akylas αφηγείται τη ζωή του στη LiFO.
