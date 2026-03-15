Γιατί ο Αλί Χαμενεΐ είχε επιφυλάξεις για τη διαδοχή του από τον γιο του, Μοτζτάμπα

Το CBS News επικαλείται πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που έχουν διαβιβαστεί στον Ντόναλντ Τραμπ

The LiFO team
Οι λόγοι που ο Αλί Χαμενεΐ λέγεται πως είχε επιφυλάξεις για τη διαδοχή του από τον γιο του, Μοτζτάμπα, σύμφωνα με το CBS / Φωτ.: EPA
Πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που έχουν διαβιβαστεί στον πρόεδρο Τραμπ και σε έναν στενό κύκλο γύρω του, αναφέρουν ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε επιφυλάξεις σχετικά με τη διαδοχή του από τον γιο του, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CBS News.

Το δίκτυο αναφέρεται σε μια «ανάλυση» η οποία «έδειξε ότι ο πρεσβύτερος Χαμενεΐ ήταν επιφυλακτικός ως προς την ανάληψη της εξουσίας από τον γιο του, τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επειδή θεωρούταν ότι δεν ήταν πολύ έξυπνος και δεν είχε τα προσόντα για να γίνει ηγέτης».

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν έδειξαν επίσης, ότι «ο πατέρας γνώριζε ότι ο γιος του είχε προβλήματα στην προσωπική του ζωή», σύμφωνα με πηγές εντός της κυβέρνησης, της κοινότητας πληροφοριών και άτομα κοντά στον πρόεδρο.

Μετά τον θάνατο του πατέρα του από τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επιλέχθηκε από το συμβούλιο των θρησκευτικών κληρικών του Ιράν να γίνει ο ανώτατος ηγέτης της χώρας. Ο ίδιος υπηρέτησε ως στενός συνεργάτης του πατέρα του για χρόνια.

Περίπου οκτώ ημέρες νωρίτερα, ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε ισραηλινή πυραυλική επίθεση κατά την εναρκτήρια φάση του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι καλά»: Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών απαντά στον Τραμπ

Την ίδια ώρα οι φήμες γύρω από την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φουντώνουν, με την Τεχεράνη να προσπαθεί να βάλει τέλος στα σενάρια που αναφέρουν μέχρι και ότι έχει εξουδετερωθεί.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, διαβεβαίωσε ότι ο ηγέτης του Ιράν είναι καλά στην υγεία του και διαχειρίζεται πλήρως την κατάσταση εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 56χρονος ηγέτης είναι «καλά» και «ελέγχει πλήρως τις εξελίξεις», ενώ τόνισε πως η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε περιφερειακή πρωτοβουλία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια δίκαιη λήξη του πολέμου.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση στο τραπέζι.

Με πληροφορίες από CBS

 
