Αλλαγή ώρας: Ποια Κυριακή γυρνάμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά;

Η αλλαγή ώρας πλησιάζει και θα χρειαστεί να προσαρμόσουμε τα ρολόγια μας, καθώς τίθεται σε ισχύ η θερινή ώρα. Η μετάβαση γίνεται κάθε χρόνο την άνοιξη, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τους θερμότερους μήνες.

Η αλλαγή πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, επομένως φέτος την Κυριακή 29 Μαρτίου. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, στις 03:00, τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά και δείχνουν 04:00, με αποτέλεσμα να χάνουμε μία ώρα ύπνου αλλά να κερδίζουμε περισσότερο φως μέσα στην ημέρα.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής ρύθμισης για τη θερινή και χειμερινή ώρα. Η θερινή ώρα παραμένει σε ισχύ έως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, όταν τα ρολόγια γυρίζουν και πάλι μία ώρα πίσω.

Η πρακτική της αλλαγής ώρας εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός μέσα στην ημέρα.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το ενδεχόμενο κατάργησης της εναλλαγής θερινής και χειμερινής ώρας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.