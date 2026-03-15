Κολονοσκόπηση: Η «πιο συχνή παρεξήγηση» για την εξέταση, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο του Harvard

Πολλοί πιστεύουν ότι η κολονοσκόπηση έχει στόχο απλώς να εντοπίσει τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Στην πραγματικότητα όμως, ο βασικός της ρόλος είναι άλλος.

«Ένα πράγμα που όλοι παρεξηγούν σχετικά με τις κολονοσκοπήσεις είναι το εξής: ναι, κάνουν εξαιρετική δουλειά στο να εντοπίζουν τον καρκίνο, αλλά αυτό δεν είναι ακριβώς το βασικό τους έργο», σύμφωνα με τη γαστρεντερολόγο Trisha Pasricha, από την Ιατρική Σχολή του Harvard και συντάκτρια της στήλης «Ask a Doctor» της Washington Post.

Όπως εξηγεί: «Στην πραγματικότητα μπαίνουμε εκεί μέσα ψάχνοντας για πολύποδες - αυτές τις μικρές αναπτύξεις στο παχύ έντερο. Περίπου το 5% έως 10% από αυτούς θα εξελιχθούν σε καρκίνο αν δεν κάνουμε τίποτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα αναπτύξουν πολύποδες κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Οι κολονοσκοπήσεις είναι ουσιαστικά ένα “κυνήγι πολυπόδων”. Ψάχνουμε να τους βρούμε και όταν εντοπίσουμε έναν, τον πιάνουμε και τον αφαιρούμε αμέσως. Τελείωσε, έφυγε, δεν υπάρχει πια.

Ναι, λοιπόν, η κολονοσκόπηση μπορεί να εντοπίσει τον καρκίνο. Ένα τεστ κοπράνων μπορεί επίσης να τον εντοπίσει.

Η κολονοσκόπηση όμως μπορεί να προλάβει τον καρκίνο. Αυτή είναι η διαφορά. Κάνουμε κολονοσκοπήσεις για να αποτρέψουμε την εμφάνιση καρκίνου.

Γι’ αυτό πρέπει να το πείτε στον πατέρα σας, στη μητέρα σας ή στον καλύτερό σας φίλο που το αναβάλλει συνεχώς: η αφαίρεση πολυπόδων κατά τη διάρκεια μιας κολονοσκόπησης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του παχέος εντέρου κατά περισσότερο από 50%».

Κολονοσκόπηση: «Αλλάξτε τον τρόπο που τις βλέπετε»

Στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η γιατρός τόνισε: «Οι κολονοσκοπήσεις ! προλαμβάνουν ! τον καρκίνο. ΔΕΝ περιορίζονται απλώς στον εντοπισμό του. Αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο τις βλέπετε.

Ναι, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές στον εντοπισμό του καρκίνου όταν τον έχετε ήδη. Τα άτομα με μέσο κίνδυνο πρέπει να αρχίσουν να τις κάνουν από την ηλικία των 45 ετών. Αποτελούν όμως ένα σημαντικό μέτρο δημόσιας υγείας, καθώς μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο να ΕΜΦΑΝΙΣΕΤΕ καρκίνο στο μέλλον».