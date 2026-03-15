Χάρι Στάιλς: Απάντησε σε όσους τον κατηγόρησαν για queerbaiting με ένα φιλί στον Μπεν Μάρσαλ

Ο Χάρι Στάιλς παρουσίασε το «Saturday Night Live» στις 14 Μαρτίου, ενώ ερμήνευσε και τα τραγούδια «Dance No More» και «Coming Up Roses» από το νέο του άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally».

Κατά τη διάρκεια του μονολόγου του στην έναρξη της εκπομπής, ο Στάιλς αναφέρθηκε σε παλιές κατηγορίες για «queerbaiting», πριν φιλήσει τον σταρ του SNL, Μπεν Μάρσαλ. Το «queerbaiting» αναφέρεται στην «την πρακτική να προσπαθεί κάποιος να προσελκύσει και να εκμεταλλευτεί το LGBTQ κοινό με παραπλανητικό ή επιφανειακό τρόπο», σύμφωνα με το Oxford English Dictionary.

Ο τραγουδιστής ξεκίνησε τον μονολόγο του με μια αναδρομή στην παρουσίασή του στην κωμική σειρά σκετς το 2019, λέγοντας: «Τότε, ο κόσμος φαινόταν να δίνει μεγάλη προσοχή στα ρούχα που φορούσα και μερικοί με κατηγόρησαν για κάτι που ονομάζεται “queerbaiting”».

Στη συνέχεια μίλησε για όσα μεσολάβησαν από την τελευταία του εμφάνιση στην εκπομπή. Αστειεύτηκε λέγοντας ότι είναι «εξαιρετικά βαρετός», αναφέροντας ότι άρχισε να κάνει «τζόκινγκ» και ότι «βρήκε ένα νέο σπίτι σε ένα μικρό, παλιό ιταλικό χωριό».

Ο τραγουδιστής είπε για το νέο του άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally»: «Μερικοί με ρώτησαν: “Από πού πήρες αυτόν τον τίτλο;” … Έκανα μια ερώτηση στο ChatGPT που έλεγε: “Δώσε μου την πιο ιταλική φράση που υπάρχει”. Και μου απάντησε…», φωνάζοντας τότε τον τίτλο του άλμπουμ με δυνατή ιταλική προφορά.

«Και μου άρεσε πολύ, γιατί τι καλύτερο από το να φιλάς συνέχεια;» συνέχισε, καθώς η σταρ του SNL Κλόι Φίνεμαν εμφανίστηκε πίσω του στη σκηνή, περιμένοντας ένα φιλί.

«Πράγμα που στην πραγματικότητα δεν κάνω — δεν θέλω να φιλάω συνέχεια», συνέχισε ο τραγουδιστής, καθώς η Φίνεμαν αποχωρούσε από τη σκηνή με απογοητευμένη έκφραση.

«Μερικές φορές το φιλί μπορεί να είναι υπέροχο, αν είσαι πραγματικά καλός σε αυτό και είσαι καλός άνθρωπος», συνέχισε, και η Σάρα Σέρμαν από το SNL εμφανίστηκε στη σκηνή πριν αποχωρήσει «οργισμένη».

«Ή αν έχεις έναν σφιχτό κω…άκι», είπε ο Styles, καθώς εμφανίστηκε ο Μάρσαλ, 30 ετών. «Γεια σου, Μπεν. Τι κάνεις εδώ πάνω;» τον ρώτησε ο Στάιλς.

«Λοιπόν, είπες “σφιχτό κωλ…άκι”… οπότε πού είναι το φιλί μου;» απάντησε ο Μάρσαλ.

«Τέλος πάντων, έλα εδώ», είπε ο Στάιλς πριν τραβήξει τον Μάρσαλ προς το μέρος του για ένα φιλί.

Στη συνέχεια, ο ποπ σταρ γύρισε προς την κάμερα και, κλείνοντας το μάτι, είπε: «Αυτό είναι που λέμε queerbaiting».

