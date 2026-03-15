Φωκάς Ευαγγελινός για Akyla: «Θέλω να νικήσουμε στην Eurovision»

«Θα είμαι μαγικό αυτό που θα παρουσιάσουμε» ανέφερε ο καταξιωμένος σκηνοθέτης και χορογράφος για την εμφάνιση του Akyla στη σκηνή της Eurovision

The LiFO team
Φωτ. Akylas και Φωκάς Ευαγγελινός / NDP
Για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision 2026 αλλά και τον Akyla, μίλησε ο Φωκάς Ευαγγελινός σε πρόσφατες τηλεοπτικές του δηλώσεις.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης και χορογράφος, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ανέφερε μεταξύ άλλων πως  η σκηνική εμφάνιση του Akyla για τη Eurovision 2026, έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί σε επίπεδο ιδέας και πως η ομάδα, έχει ήδη στείλει την πρόβα με όλες τις λεπτομέρειες.

Τόνισε δε, πως πιστεύει πολύ στον καλλιτέχνη και θεωρεί πως η ελληνική συμμετοχή είναι κάτι διαφορετικό που μπορεί αυτή τη χρονιά να εκπλήξει την Ευρώπη.

Παράλληλα ανέφερε ότι η εμφάνιση θα διατηρήσει το style «videogame» του τραγουδιού, αλλά θα δοθεί έμφαση στη σκηνική διαδρομή και το ταξίδι πάνω στη σκηνή.

Φωκάς Ευαγγελινός για Eurovision 2026: «Πιστεύω θα είναι μαγικό»

«Ο Akylas είναι ένα πλάσμα χαρισματικό. Τον αγαπώ σαν τον μικρό μου αδερφό, που θέλω να προστατεύσω. Η ιδέα μας έχει τελειώσει. Στείλαμε όλη την πρόβα, με κάθε λεπτομέρεια και τώρα θα μπούμε στην λεπτομέρεια την πρακτική. Αξίζει να τον στηρίξουμε, γιατί είναι κάτι διαφορετικό που στέλνει η Ελλάδα. Ένα παιδί που τραγουδούσε στην Ερμού και τώρα τον ξέρει όλη η Ευρώπη», ανέφερε αρχικά ο Φωκάς Ευαγγελινός.

«Δεν πειράζω τον χαρακτήρα, το στιλ videogame δηλαδή, αλλά τη διαδρομή και το ταξίδι στην σκηνή της Eurovision. Πιστεύω θα είναι μαγικό. Θέλω να νικήσουμε. Όλη η ομάδα έχει κάνει το καλύτερο», συνέχισε.

«Πιστεύω σε αυτό που έχουμε κάνει, πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε, πιστεύω στον Akyla και σε όλη την ομάδα. Με τιμάει που η ΕΡΤ με επιλέγει να σκηνοθετώ τις εμφανίσεις μας στην Eurovision και αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος, οι άνθρωποι που με εμπιστεύονται και με τιμούν να κάνω το καλύτερο και για αυτούς», κατέληξε.

 
