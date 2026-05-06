TV & MEDIA
TV & Media

Eurovision 2026 - Akylas: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη τεχνική πρόβα

Νέες αποκαλύψεις για την εμφάνισή του στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026 - Ικανοποιημένη η παραγωγή με την παρουσία του καλλιτέχνη

The LiFO team
The LiFO team
EUROVISION 2026 AKYLAS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΒΑ Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από το video clip του Akyla για το «Ferto» / Φωτ.: Nikos Stolis
0

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η δεύτερη τεχνική πρόβα του Akyla για την Eurovision 2026, με την ελληνική αποστολή να εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διοργάνωση, όλα κύλησαν όπως είχαν σχεδιαστεί κατά τη διάρκεια της τεχνικής πρόβας για την Eurovision 2026, με την εμφάνιση του Akyla να αποσπά πολύ θετικά σχόλια από τους ανθρώπους της ελληνικής ομάδας.

Η σκηνική παρουσία φαίνεται πως δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις έντονες εναλλαγές συναισθημάτων, συνδυάζοντας στοιχεία χιούμορ, χαράς αλλά και συγκίνησης. Παράλληλα, η εμφάνιση περιλαμβάνει αρκετές εκπλήξεις, οι οποίες κορυφώνονται σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό φινάλε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα πλάνα ή φωτογραφίες από τη δεύτερη τεχνική πρόβα, ωστόσο οι πρώτες εντυπώσεις από την ελληνική συμμετοχή χαρακτηρίζονται εξαιρετικά θετικές.

Eurovision 2026 - Akylas: Νέες αποκαλύψεις για την εμφάνισή του

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη σκηνική παρουσία του Akyla στην Eurovision 2026 αποκαλύφθηκαν μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ρίχνοντας φως σε ένα act που φαίνεται πως θα ξεχωρίσει για τη θεατρικότητα και την πρωτοτυπία του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ιδιαίτερο σκηνικό εύρημα, που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της εμφάνισης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία μεγάλη περιστρεφόμενη κατασκευή, η οποία θα αποτελείται από διαφορετικούς χώρους. Σε αυτούς, ο Akylas θα αλληλεπιδρά με τέσσερα πρόσωπα που θα βρίσκονται μαζί του επί σκηνής, μεταξύ των οποίων και η Παρθένα Χοροζίδου, δημιουργώντας μια αφήγηση με έντονα θεατρικά στοιχεία.

Οι επιμέρους χώροι λειτουργούν σαν «πίστες» ενός video game, το οποίο εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του τηλεθεατή μέσα σε τρία λεπτά. Κάθε «δωμάτιο» θα έχει τη δική του ταυτότητα, μεταφέροντας το κοινό από εποχή σε εποχή και από κόσμο σε κόσμο, από το σύγχρονο και το μοντέρνο, μέχρι το αρχαίο και το παραδοσιακό.

Σε κάθε στάδιο, ο καλλιτέχνης θα συναντά και έναν διαφορετικό χαρακτήρα, με μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες να είναι αυτή ενός αγάλματος.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EUROVISION 2026 AKYLAS Α ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

TV & Media / Eurovision 2026: Το «video game» του Akyla επί σκηνής – Νέες αποκαλύψεις για την εμφάνισή του

Η σημερινή πρόβα αναμένεται να δώσει μια ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για το κατά πόσο θα επιβεβαιώσει τις υψηλές προσδοκίες που τον συνοδεύουν
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

EUROVISION 2026 AKYLAS Α ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

TV & Media / Eurovision 2026: Το «video game» του Akyla επί σκηνής – Νέες αποκαλύψεις για την εμφάνισή του

Η σημερινή πρόβα αναμένεται να δώσει μια ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για το κατά πόσο θα επιβεβαιώσει τις υψηλές προσδοκίες που τον συνοδεύουν
THE LIFO TEAM
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την Κάιλι Μινόγκ στο Netflix

TV & Media / Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την Κάιλι Μινόγκ στο Netflix

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του KYLIE, της νέας σειράς ντοκιμαντέρ για την Κάιλι Μινόγκ, που έρχεται στις 20 Μαΐου με σπάνιο αρχειακό υλικό, προσωπικές εξομολογήσεις και μαρτυρίες από τη Ντάνι Μινόγκ, τον Τζέισον Ντόνοβαν, τον Πιτ Γουότερμαν και τον Νικ Κέιβ.
THE LIFO TEAM
Ο Stephen Colbert μιλά για το τέλος του Late Show και την πολιτική πίεση στο late-night

TV & Media / Ο Στίβεν Κολμπέρ αποχαιρετά το The Late Show: «Κάτι άλλαξε»

Λίγες εβδομάδες πριν από το τελευταίο επεισόδιο του Late Show, ο Stephen Colbert μίλησε στους New York Times για την ακύρωση της εκπομπής από το CBS, την οικονομική κρίση του late-night και τις υποψίες ότι η απόφαση επηρεάστηκε από το πολιτικό περιβάλλον γύρω από τον Donald Trump.
THE LIFO TEAM
 
 