Eurovision 2021: «Με προσβάλλει το συμπέρασμα ότι έκανα χρήση κοκαΐνης», λέει ο Damiano David - Σε λίγες ώρες το τεστ

Ο frontman των νικητών της Eurovision, Maneskin, είπε ότι «προσβλήθηκε πραγματικά» όταν οι θεατές πίστεψαν ότι τον είδαν να κάνει χρήση ναρκωτικών στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

Ο Damiano David φάνηκε, στη διάρκεια του διαγωνισμού το Σάββατο, να σκύβει προς το τραπεζάκι μπροστά του σε μια κίνηση που πολλοί θεατές αντιλήφθηκαν ως χρήση κοκαΐνης.

Ο ίδιος, ωστόσο, αρνήθηκε κατηγορηματικά πως πήρε κοκαΐνη στον τελικό, λέγοντας πως ο Thomas Raggi, κιθαρίστας του συγκροτήματος, είχε σπάσει απλώς ένα ποτήρι στο green room.

To επίμαχο πλάνο που έκανε πολλούς στα social media να κάνουν σχόλια περί χρήσης ναρκωτικών:

Italy just casually doing Coke on live, international television.

I guess the lines never really closed for them. 😅 #Eurovision pic.twitter.com/n5QzF358Nz