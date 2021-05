Ο Damiano David, o frontman των Ιταλών Måneskin, που κέρδισαν τον διαγωνισμό της Eurovision 2021, το βράδυ του Σαββάτου κλήθηκε να απαντήσει εάν έκανε χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

Ερωτώμενος από δημοσιογράφο μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, κατά την συνέντευξη Τύπου, για το εάν έκανε όντως χρήση κοκαΐνης, ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός.

«Όχι δεν παίρνω ναρκωτικά.» είπε χαρακτηριστικά. «Ο Thomas (ο κιθαρίστας Thomas Raggi) έσπασε ένα ποτήρι. Δεν παίρνω ναρκωτικά, παρακαλώ παιδιά, μην το λέτε αυτό» είπε αιτιολογώντας την κίνησή του σε κάποια πλάνα που μεταδόθηκαν και έγιναν η αφορμή για όλη αυτήν την φημολογία.

Όλα ξεκίνησαν, όταν σε πλάνα κατά τη ζωντανή μετάδοση, ο τραγουδιστής της μπάντας φάνηκε να σκύβει πάνω από το τραπέζι. Οι χρήστες του Twitter έσπευσαν να κάνουν λόγο για χρήση ναρκωτικών.

Τα νέα (φυσικά) διαδόθηκαν άμεσα και ο δημοσιογράφος με τη σειρά του, έσπευσε να ρωτήσει ευθέως τον τραγουδιστή κατά την συνέντευξη τύπου, στην ολοκλήρωση της βραδιάς.

Η μπάντα ανάρτησε και σχετική ανακοίνωση στο Instagram.

«Είμαστε πραγματικά σοκαρισμένοι για το τι λένε ορισμένοι για τον Damiano, ότι παίρνει ναρκωτικά. Είμαστε πραγματικά ενάντια στα ναρκωτικά και δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ κοκαΐνη. Είμαστε έτοιμοι να υποβληθούμε σε τεστ, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε.

»Είμαστε εδώ για να παίξουμε τη μουσική μας και χαιρόμαστε τόσο με τη νίκη μας στη Eurovison και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους, όσοι μας υποστήριξαν. Το Rock n Roll δεν πεθαίνει ποτέ. Σας αγαπάμε» ανέφερε η μπάντα.

Πολλοί ήταν οι χρήστες που ανάρτησαν το στιγμιότυπο στο Twitter.

