Ανακοίνωση εξέδωσε η EBU, μετά τη φημολογία για χρήση ναρκωτικών από τον frontman των Måneskin, των Ιταλών που κέρδισαν τη Eurovision.

Ο Damiano David το διέψευσε κατηγορηματικά, όταν ρωτήθηκε αν έκανε χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, ενώ η EBU ανακοίνωσε πως ο frontman του συγκροτήματος θα υποβληθεί εθελοντικά σε έλεγχο ανίχνευσης ουσιών, στην Ιταλία.

«Το συγκρότημα διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς για χρήση ναρκωτικών και ο εν λόγω τραγουδιστής θα υποβληθεί εθελοντικά σε έλεγχο ανίχνευσης ουσιών, μετά την επιστροφή στη χώρα του», ανέφερε η EBU στην ανακοίνωση.

«Αυτό το ζήτησαν οι ίδιοι χθες το βράδυ, αλλά δεν μπορούσε να οργανωθεί αμέσως από την EBU», διευκρίνισε ακόμη.

Ο τραγουδιστής, όταν ρωτήθηκε για το επίμαχο πλάνο που έκανε πολλούς στα social media να κάνουν σχόλια περί χρήσης ναρκωτικών, απάντησε ότι μάζευε ένα σπασμένο ποτήρι.

Italy just casually doing Coke on live, international television.

I guess the lines never really closed for them. 😅 #Eurovision pic.twitter.com/n5QzF358Nz — Lia ✨ (@Lia_TheRebel_T) May 22, 2021

Η EBU επιβεβαίωσε ότι βρήκε ένα σπασμένο ποτήρι στον χώρο που κάθονταν τα μέλη της μπάντας. «Ακόμη εξετάζουμε προσεκτικά τα πλάνα και θα ενημερώσουμε με περαιτέρω πληροφορίες εν ευθέτω χρόνω», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

EBU statement on Måneskin in the ESC Green Room during the Grand Final.https://t.co/HRjekGqqCy pic.twitter.com/Qu6227wdvE — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 23, 2021

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EBU

Γνωρίζουμε τις εικασίες αναφορικά με το χθεσινοβραδινό βίντεο από το Green Room των Ιταλών νικητών του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Η EBU μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένα σπασμένο ποτήρι βρέθηκε εκεί έπειτα από επιτόπιο έλεγχο. Ακόμη εξετάζουμε προσεκτικά τα πλάνα και θα ενημερώσουμε με περαιτέρω πληροφορίες εν ευθέτω χρόνω.

«Όχι δεν παίρνω ναρκωτικά»

Λίγη ώρα μετά τη νίκη των Måneskin στη Eurovision 2021 με το τραγούδι «Zitti e buoni», ο Damiano David ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν έκανε χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

«Όχι, δεν παίρνω ναρκωτικά», απάντησε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο frontman του συγκροτήματος. «Ο Thomas (Raggi, ο κιθαρίστας) έσπασε ένα ποτήρι. Δεν παίρνω ναρκωτικά, παρακαλώ παιδιά, μην το λέτε αυτό», συμπλήρωσε, εξηγώντας την κίνησή του σε ένα πλάνο, που σχολίασαν πολλοί χρήστες των social media.

“I don’t of drugs....No cocaine please, don’t say that”.



Italy’s #Eurovision lead singer when asked about the video circulating of him appearing to sniff something off the table on live TV.



pic.twitter.com/XekD9f4TrB — Megha Mohan (@meghamohan) May 22, 2021

Λίγο αργότερα η μπάντα εξέδωσε ανακοίνωση στο Instagram και τα μέλη της δήλωσαν έτοιμα να υποβληθούν σε τεστ.

Italy’s #Eurovision winners Maneskin have posted a statement on their Insta stories about drug allegation video.



“We really are against drugs and we never used cocaine. We are ready to get tested, cause we have nothing to hide.” pic.twitter.com/NIW3g74Sfg — Megha Mohan (@meghamohan) May 23, 2021

«Είμαστε πραγματικά σοκαρισμένοι για το τι λένε ορισμένοι για τον Damiano, ότι παίρνει ναρκωτικά. Είμαστε πραγματικά ενάντια στα ναρκωτικά και δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ κοκαΐνη. Είμαστε έτοιμοι να υποβληθούμε σε τεστ, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», ανέφερε το συγκρότημα, σχετικά με το ζήτημα που προέκυψε.