Euphoria: 5 βασικοί πρωταγωνιτές που δεν θα επιστρέψουν στην τρίτη σεζόν

Με μία σειρά αλλαγών, μεταξύ άλλων και στο κομμάτι των ηθοποιών που θα «παίξουν», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα η τρίτη σεζόν του Euphoria.

Όταν έκανε πρεμιέρα στο HBO το 2019, εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα πολιτισμικό φαινόμενο, φέρνοντας στο προσκήνιο μια νέα γενιά ηθοποιών και κατακτώντας σημαντικά βραβεία Emmy. Δημιουργία του Σαμ Λέβινσον, η σειρά ακολουθεί τη ζωή της Ρου Μπένετ, την οποία υποδύεται η Ζεντάγια, μια έφηβη που παλεύει με εθισμούς, σχέσεις και προσωπικά τραύματα.

Από το τέλος της 2ης σεζόν το 2022 μέχρι σήμερα, η παραγωγή πέρασε από αρκετά εμπόδια, μεταξύ των οποίων καθυστερήσεις και οι απεργίες των Συνδικάτων Ηθοποιών και Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου και της Ένωσης Σεναριογράφων Αμερικής. Παράλληλα, η σειρά σημαδεύτηκε από την απώλεια αγαπημένων συντελεστών.

Η 3η σεζόν, που κάνει πρεμιέρα στις 12 Απριλίου 2026, περιλαμβάνει ένα άλμα πέντε ετών στην ιστορία, μεταφέροντας τους χαρακτήρες μακριά από το σχολικό περιβάλλον του Ιστ Χάιλαντ (East Highland) και μέσα σε πιο σύνθετες, ενήλικες πραγματικότητες. Μαζί με αυτό, όμως, αλλάζει και το καστ.

Euphoria: Οι βασικοί χαρακτήρες που δεν επιστρέφουν

Μπάρμπι Φερέιρα, Barbie Ferreira (Κατ Ερνάντεζ)

Η αποχώρηση της Μπάρμπι Φερέιρα ήταν από τις πιο πολυσυζητημένες πριν ακόμη ξεκινήσει η νέα σεζόν. Η ηθοποιός, που ενσάρκωσε την Κατ Ερνάντεζ, ανακοίνωσε ήδη από το 2022 ότι δεν θα συνεχίσει στη σειρά.

Παρά τις φήμες για ένταση στα παρασκήνια, η ίδια ξεκαθάρισε ότι η απόφαση ήταν κοινή. Όπως δήλωσε, τόσο εκείνη όσο και η δημιουργική ομάδα θεώρησαν ότι η ιστορία της Κατ είχε φτάσει στο τέλος της.

Ταυτόχρονα, για χρόνια κυκλοφορούσαν σενάρια περί ρήξης με τον Λέβινσον, ειδικά μετά τη μειωμένη παρουσία της στον δεύτερο κύκλο. Η Φερέιρα, ωστόσο, τα διέψευσε, τονίζοντας ότι «ποτέ δεν αποχώρησε από τα γυρίσματα» και ότι μεγάλο μέρος της συζήτησης γύρω από το θέμα δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Στορμ Ριντ (Τζία Μπένετ)

Η Στορμ Ριντ δεν θα επιστρέψει στον ρόλο της Τζία, της μικρότερης αδελφής της Rue.

Η ηθοποιός επιβεβαίωσε την αποχώρησή της το 2024, χαρακτηρίζοντάς την «γλυκόπικρη». Παρά την έξοδο, ξεκαθάρισε ότι οι σχέσεις της με τη σειρά παραμένουν θετικές.

«Αγαπώ τη Τζία και αγαπώ το ότι της έδωσα ζωή», δήλωσε, ενώ υπογράμμισε ότι η σχέση της με τη Ζεντάγια παραμένει ισχυρή: «Είναι σαν αδελφή μου πριν και μετά το Euphoria».

Όστιν Έιμπραμς (Ίθαν Λιούις)

Η απουσία του Όστιν Έιμπραμς από τη νέα σεζόν φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την αποχώρηση της Φερέιρα.

Ο χαρακτήρας του Ethan, που αποτελούσε τον σύντροφο της Kat, χάνει ουσιαστικά τον βασικό του αφηγηματικό άξονα μετά την έξοδό της από τη σειρά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν υπήρχε επαρκής εξέλιξη για να δικαιολογήσει την επιστροφή του.

Άνγκους Κλάουντ

Η απώλεια του Άνγκους Κλάουντ ήταν ένα από τα πιο βαριά πλήγματα για τη σειρά.

Ο ηθοποιός, που υποδύθηκε τον Fezco, έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες, πέθανε το 2023 σε ηλικία 25 ετών από υπερβολική δόση. Η παρουσία του είχε ξεχωρίσει τόσο, που ο Λέβινσον είχε αποφασίσει να διατηρήσει τον χαρακτήρα του στη σειρά, παρότι αρχικά προοριζόταν να αποχωρήσει νωρίτερα.

Η Ζεντάγια τον αποχαιρέτησε δημόσια, γράφοντας ότι «φώτιζε κάθε χώρο στον οποίο βρισκόταν». Η απουσία του αφήνει ένα αφηγηματικό κενό που η 3η σεζόν καλείται να διαχειριστεί.

Λάμπρινθ

Ο Labrinth, υπεύθυνος για τη χαρακτηριστική μουσική ταυτότητα της σειράς, δεν θα συμμετέχει επίσης στη νέα σεζόν.

Ο ίδιος ανακοίνωσε την αποχώρησή του το 2026 μέσω social media, σε μια ανάρτηση που στη συνέχεια διέγραψε.

Στη θέση του, το HBO ανακοίνωσε τη συμμετοχή του Χανς Ζίμμερ, ο οποίος αναλαμβάνει αποκλειστικά τη μουσική επένδυση της 3ης σεζόν.

Με πληροφορίες από People