TV & Media

Το Euphoria επιστρέφει με Zεντάγια, Τζέικομπ Ελόρντι και ανοιχτό το ενδεχόμενο φινάλε

Η τρίτη σεζόν του Euphoria κάνει πρεμιέρα στο Λος Άντζελες με το βασικό καστ παρόν, ενώ η Zεντάγια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτή να είναι και η τελευταία σεζόν της σειράς.

Η τρίτη σεζόν του Euphoria φέρνει ξανά τη Rue στο κέντρο της ιστορίας.
Η τρίτη σεζόν του Euphoria κάνει πρεμιέρα το βράδυ της Τρίτης στο Λος Άντζελες, με τους βασικούς πρωταγωνιστές της σειράς να επιστρέφουν σε μια από τις πιο πολυαναμενόμενες τηλεοπτικές αφίξεις της χρονιάς.

Στην προβολή θα βρεθούν η Zendaya, ο Jacob Elordi, η Sydney Sweeney, η Hunter Schafer, η Alexa Demie, η Maude Apatow, η Martha Kelly και η Chloe Cherry, μαζί με τον δημιουργό της σειράς Sam Levinson και τον Drake. Το HBO επιβεβαίωσε ότι τελικά θα δώσουν το παρών και ο Elordi με τη Schafer, παρότι αρχικά δεν είχαν συμπεριληφθεί στη λίστα που είχε σταλεί στα media.

Η πρεμιέρα έρχεται λίγες ημέρες πριν από την τηλεοπτική επιστροφή της σειράς στο HBO, στις 12 Απριλίου, και ενώ η Zendaya άφησε ήδη ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτή να είναι και η τελευταία σεζόν του Euphoria.

Η νέα ιστορία μεταφέρεται πέντε χρόνια μετά, αφήνοντας πίσω το σχολικό περιβάλλον των πρώτων κύκλων. Η Rue επιστρέφει έχοντας ακόμη ανοιχτούς λογαριασμούς με τη Laurie, ενώ η Cassie και ο Nate εμφανίζονται πλέον παντρεμένοι και εγκατεστημένοι στα προάστια. Η Jules βρίσκεται στη σχολή καλών τεχνών και η Maddy δουλεύει σε πρακτορείο ταλέντων στο Χόλιγουντ.

Το Euphoria επιστρέφει ύστερα από μακρά αναμονή, με το καστ που το μετέτρεψε σε τηλεοπτικό φαινόμενο και με την αίσθηση ότι αυτή η σεζόν μπορεί να λειτουργήσει και ως κλείσιμο ενός κύκλου.

TV & Media

Tags

