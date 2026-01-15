Euphoria: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας σεζόν

Το πρώτο τρέιλερ για την τρίτη σεζόν της σειράς Euphoria κυκλοφόρησε.

Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer και Jacob Elordi επιστρέφουν, μεταξύ άλλων για τη νέα σεζόν, που διαδραματίζεται πέντε χρόνια μετά την τελευταία εμφάνιση των χαρακτήρων.

Το τρέιλερ δείχνει τη Rue της Zendaya να εμπλέκεται σε προβλήματα με εμπόρους ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της Martha Kelly που επιστρέφει, την Cassie της Sweeney να γίνεται cam girl ενώ είναι παντρεμένη με τον Nate του Elordi και την Jules της Schafer να γίνεται sugar baby.

«Μια ομάδα παιδικών φίλων παλεύει με την αρετή της πίστης, την πιθανότητα της λύτρωσης και το πρόβλημα του κακού», γράφει η επίσημη περιγραφή της ταινίας. Άλλες επιστροφές είναι εκείνες των Alexa Demie, Chloe Cherry, Maude Apatow και Colman Domingo.

«Θα έχουμε μια καταπληκτική, επική σεζόν που πιστεύω ότι θα σπάσει τα κατεστημένα της τηλεόρασης. Πιστεύω ότι θα μοιάζει περισσότερο με κινηματογράφο παρά με τηλεόραση», δήλωσε ο Colman Domingo στο Deadline.

Στις νέες αφίξεις περιλαμβάνονται οι Sharon Stone, Rosalía, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler και Marshawn Lynch. Αυτή τη σεζόν θα συμμετάσχει ως συνθέτης και ο βραβευμένος με Όσκαρ Hans Zimmer.

Ο δημιουργός της σειράς, Sam Levinson, την έχει χαρακτηρίσει «την καλύτερη σεζόν μας μέχρι τώρα». «Το μόνο πράγμα στο οποίο συμφωνήσαμε όλοι είναι ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο λύκειο – αν και πολλές, πολλές σειρές έχουν 30χρονους μαθητές λυκείου, εμείς δεν το κάνουμε. Τα πέντε χρόνια μας φάνηκαν φυσικό σημείο [για να κάνουμε το άλμα], γιατί αν είχαν πάει στο κολέγιο, θα είχαν αποφοιτήσει εκείνη την εποχή», είπε.

Το Euphoria θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Απριλίου.

Με πληροφορίες από The Guardian