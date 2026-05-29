ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κόρινθος: Έκρηξη σε εργοστάσιο και διαρροή αμμωνίας - Τρεις τραυματίες

H κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και διακομίστηκε στην Αθήνα

The LiFO team
The LiFO team
Κορινθία: Έκρηξη σε εργοστάσιο και διαρροή αμμωνίας - Τρεις τραυματίες Facebook Twitter
0

Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου σε εργοστάσιο στην Κόρινθο, λόγω εκτόνωσης αερίου, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξερράγη επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης που λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου.

Από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αμμωνίας.

Η έκρηξη στην Κόρινθο

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Κορίνθου, τα οποία παρέλαβαν τρία άτομα και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

H κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Με πληροφορίες από Korinthostv

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιά στη Λάρισα: Πνέουν δυνατοί άνεμοι και έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα

Ελλάδα / Φωτιά τώρα στη Λάρισα: Πνέουν δυνατοί άνεμοι και έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης

«Η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς ο αέρας σπρώχνει με ταχύτητα τις φλόγες με κατεύθυνση προς τη Ροδιά Τυρνάβου», μεταδίδει τοπικό μέσο ενημέρωσης
THE LIFO TEAM
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΙΚΗ

Ελλάδα / Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Ανεβαίναμε και εμείς στο παιχνίδι» - Τι είπαν οι κατηγορούμενοι στη δίκη

Όσα ισχυρίστηκαν ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού «crazy dance» και ο μηχανικός που ανέλαβε τον έλεγχό του
THE LIFO TEAM
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ελλάδα / Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική έξοδος των εκδρομέων - Κίνηση σε λιμάνια, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ

Την τιμητική τους έχουν φέτος και τα τρία μέγαλα λιμάνια της Αττικής, καθώς και οι δύο σταθμοί ΚΤΕΛ με την κίνηση φέτος να παρουσιάζει αύξηση 5% σε σύγκριση με πέρυσι
THE LIFO TEAM
 
 