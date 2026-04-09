Η Ρου, η Κάσι και ο Νέιτ μεγάλωσαν.Το «Euphoria» όμως;

Η Rue, η Cassie και ο Nate δεν είναι πια παιδιά του λυκείου και οι πρώτες κριτικές για την τρίτη σεζόν του «Euphoria» δείχνουν ότι εκεί ακριβώς κρίνεται η επιστροφή της σειράς.

Το νέο κεφάλαιο της σειράς κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 12 Απριλίου στο HBO, ύστερα από απουσία τεσσάρων και πλέον χρόνων, με τους ήρωές του πια βυθισμένους σε έναν κόσμο χρέους, σεξ, εικόνας και ενηλικίωσης, αλλά με τους κριτικούς να διαφωνούν για το αν αυτή η μετάβαση λειτουργεί πραγματικά.

Η Rue είναι πλέον μπλεγμένη στον κόσμο των ναρκωτικών και των στριπ κλαμπ, η Cassie κινείται ανάμεσα σε έναν γάμο και το OnlyFans, ενώ ο Nate προσπαθεί να κρατήσει όρθια την επιχείρηση ακινήτων του πατέρα του. Αυτή η νέα ζωή των παλιών μαθητών του «Euphoria» βρίσκεται και στο κέντρο της συζήτησης γύρω από τον τρίτο κύκλο: αν η σειρά μπορεί να μεταφέρει τους ήρωές της στην ενήλικη ζωή χωρίς να χάσει τη δύναμη που την έκανε φαινόμενο.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι ως Νέιτ στην τρίτη σεζόν του «Euphoria».

Η πιο θερμή υποδοχή μέχρι στιγμής έρχεται από το Daily Beast, που μιλά για ένα «πιο βρόμικο, πιο σέξι και καλύτερο από ποτέ» «Euphoria», υποστηρίζοντας ότι ο Σαμ Λέβινσον κρατά την υπερβολή και την πρόκληση των προηγούμενων κύκλων, αλλά αυτή τη φορά τις βάζει σε πιο καθαρή αφηγηματική τροχιά. Στον αντίποδα, το IndieWire θεωρεί ότι η σειρά έχει «γεράσει και βαρεθεί», ενώ το Variety τη χαρακτηρίζει διασκεδαστική αλλά αποσυνδεδεμένη, σχεδόν σαν «φαν φίκσιον του εαυτού της». Το κοινό σημείο των πιο επιφυλακτικών κριτικών είναι ότι το παλιό σοκ της εφηβικής υπερβολής δεν λειτουργεί πια το ίδιο όταν οι χαρακτήρες έχουν περάσει στα 20 τους και καλούνται να σταθούν σε έναν μεγαλύτερο κόσμο.

Ακόμη κι έτσι, υπάρχει ένα σημείο όπου σχεδόν όλοι συμφωνούν: η Ζεντάγια παραμένει το μεγάλο κέντρο βάρους της σειράς. Η Rue εξακολουθεί να κουβαλά το πιο ζωντανό και σύνθετο δραματικό φορτίο του «Euphoria», την ώρα που η σειρά μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς έναν κόσμο όπου το σεξ, η εικόνα, τα χρέη και το σώμα ως εμπόρευμα γίνονται βασικό νόμισμα. Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, το «Euphoria» μοιάζει να δοκιμάζει αν μπορεί να παραμείνει το ίδιο προκλητικό όταν οι ήρωές του δεν βρίσκονται πια στην ηλικία της καθαρής εφηβικής έκρηξης, αλλά σε εκείνη της φθοράς, της επιβίωσης και των λογαριασμών.

Η Χάντερ Σέιφερ ως Τζουλς στο «Euphoria».

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο Σαμ Λέβινσον δίνει στους New York Times και σε άλλες πρόσφατες συνεντεύξεις το βαρύ παρασκήνιο της επιστροφής. Μίλησε για το εξαντλητικό γύρισμα της δεύτερης σεζόν, για τις συνεχείς ανατροπές στην παραγωγή, αλλά κυρίως για τον θάνατο του Άνγκους Κλάουντ, που, όπως λέει, τον ανάγκασε να ξανασκεφτεί από την αρχή τι ιστορία ήθελε πραγματικά να πει. Εξήγησε ακόμη ότι αποφάσισε να κρατήσει τον Φέζκο ζωντανό μέσα στο σύμπαν της σειράς, επειδή, όπως είπε, αφού δεν μπορούσε να τον κρατήσει ζωντανό στην πραγματική ζωή, ήθελε τουλάχιστον να μην τον σβήσει και από το «Euphoria».

Ο Λέβινσον απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Άνγκους Κλάουντ, στον Έρικ Ντέιν και στον παραγωγό Κέβιν Τούρεν στην πρεμιέρα της νέας σεζόν, συνδέοντας ανοιχτά τη μεγάλη καθυστέρηση της σειράς όχι μόνο με τις απεργίες και τα προγράμματα των ηθοποιών αλλά και με το συναισθηματικό βάρος που έπεσε πάνω στην παραγωγή τα τελευταία χρόνια. Η τρίτη σεζόν, είπε, είναι αφιερωμένη «σε όσους χάσαμε».

Το πραγματικό ερώτημα γύρω από την επιστροφή του «Euphoria» δεν είναι μόνο αν ο νέος κύκλος είναι καλός ή κακός. Είναι αν μια σειρά που χτίστηκε πάνω στον εφηβικό ίλιγγο, στην υπερβολή και στην αίσθηση ότι όλα καίγονται εδώ και τώρα μπορεί να περάσει στην ενήλικη ζωή χωρίς να γίνει σκιά του εαυτού της.

Οι πρώτες κριτικές δεν δίνουν μία απάντηση. Δείχνουν όμως καθαρά ότι ο τρίτος κύκλος δεν επιστρέφει αθόρυβα.