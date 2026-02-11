Ελένη Φουρέιρα: «Με τον Αλμπέρτο ήμασταν πέντε χρόνια σε απόσταση, δεν είναι πάντα όλα ρόδινα»

Για τη μακροχρόνια σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία, μίλησε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής της στο Youtube, η Ελένη Φουρέιρα.

Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη, στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids στο Youtube, όπου παραχώρησε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας για όλα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον σύντροφό της Αλμπέρτο Μποτία, με τον οποίο είναι μαζί από το 2017 και έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον 3χρονο Ερμή.

Συγκεκριμένα, μίλησε για τη σχέση τους που τα πρώτα χρόνια ήταν από απόσταση, εξηγώντας πως παρόλο που υπήρχαν δύσκολες στιγμές και σκαμπανεβάσματα, η αγάπη και η συντροφικότητα τους κράτησαν μαζί.

Τόνισε δε, ότι η σχέση χρειάζεται προσπάθεια, ειδικά όταν υπάρχει και παιδί, και ότι δεν είναι όλα πάντα ρόδινα, αλλά αξίζει να προσπαθείς για αυτά που έχεις δημιουργήσει.

«Εγώ με τον Αλμπέρτο πολλά χρόνια ήμασταν σε απόσταση. Πέντε χρόνια η σχέση ήταν σε απόσταση. Γίνεται, αλλά γύρισε μετά, λίγο πριν γεννήσω. Μα το ήθελε πολύ και ο ίδιος, δεν μπορούσε να είναι μακριά. Όλα μωρέ εντάξει, όλες οι σχέσεις περνάνε από τα πάνω, από τα κάτω, από την πολύ καψούρα, από την πολύ "πω πω βαρέθηκα", "πω πω" δηλαδή όλο αυτό», ανέφερε αρχικά.

«Μα δεν είναι φυσιολογικό; Γιατί στην τελική, μετά από καιρό επιλέγεις τη συντροφικότητα. Τον αγαπάς τον άλλον. Τον αγαπάς βαθιά ρε συ. Αγαπάς την κάθε ηλικία του. Ποτέ μη λες ποτέ, και εγώ δεν λέω ποτέ για πάντα, γιατί στη ζωή όλα είναι. Αλλά προσπαθείς. Έχεις δημιουργήσει κάτι μοναδικό, ένα παιδί, οπότε το προσπαθείς. Εντάξει, δεν είναι όλα ρόδινα πάντα. Δεν παίζει καθόλου ρόλο η γλώσσα. Σίγουρα σε κάποια πράγματα, στις παρέες. Στην αρχή δεν καταλάβαινε τα αστεία μας. Ήμασταν μια παρέα και γελούσαμε, δεν καταλάβαινε. Όλα γίνονται», συνέχισε.

«Ο γιος μου είναι το μόνο "πάντα" που βλέπω στη ζωή μου. Ό,τι και να γίνει. Ναι μεν κυοφορείς το παιδί αλλά βλέποντας την αγάπη του Αλμπέρτο προς το παιδί, δεν την ξεχωρίζω από τη δική μου. Και η αδυναμία που έχει το παιδί για τον μπαμπά του. Θα είναι για πάντα. Η αγάπη που έχεις στο παιδί σου και στους γονείς σου θα είναι για πάντα» κατέληξε η Ελένη Φουρέιρα.