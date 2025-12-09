Ελένη Φουρέιρα: «Με τον Αλμπέρτο είχαμε χωρίσει για έξι μήνες, με είχε πιάσει κατάθλιψη»

Η Ελένη Φουρέιρα παραχώρησε μία ιδιαίτερα εξομολογητική συνέντευξη στο νέο επεισόδιο του «AnesΤea The Podcast» στο Youtube.

Παρότι σπάνια μιλά για την προσωπική της ζωή και γενικότερα προτιμά να απασχολεί μόνο σχετικά με ότι έχει να κάνει με τη δουλειά της, η Ελένη Φουρέιρα μίλησε ανοιχτά τόσο για τη σχέση της με τον σύντροφό της, όσο και για το κομμάτι της μητρότητας.

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα μάλιστα, αποκάλυψε για πρώτη φορά για την περίοδο που είχε χωρίσει από τον Αλμπέρτο Μποτία.

«Όταν εγώ πήγα στην Αμερική και έμεινα εκεί για τρεις μήνες λόγω των εμφανίσεων μου, τότε ο Αλμπέρτο έπαιζε στην Σαουδική Αραβία. Εκείνη την περίοδο λοιπόν χωρίσαμε, διότι ήμασταν πολύ μακριά και δεν υπήρχε κανένας λόγος να είμαστε μαζί. Είχαμε χωρίσει περίπου 6 μήνες αλλά εμένα τότε με είχε πιάσει κατάθλιψη και ήθελα να δημιουργήσω το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, μία οικογένεια», ανέφερε αρχικά η Ελένη Φουρέιρα.

«Ήμουν σίγουρη λοιπόν, ότι ο πιο καλός μπαμπάς θα είναι ο Αλμπέρτο. Αυτό το ήξερα από την πρώτη μέρα. Μία μέρα μιλούσαμε και του είπα “θέλεις να κάνουμε παιδί;” Μου είπε κατευθείαν ναι. Ξανά βγήκαμε, μιλήσαμε και από τότε ήρθαμε κοντά», συνέχισε.

«Πέρασα αρκετά δύσκολα μέχρι να μείνω έγκυος γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω και τον λόγο που δε συνέβαινε. Είχα ψάξει τα πάντα και ήμασταν σούπερ. Στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Κάποια στιγμή άλλαξα γιατρό και τον βρήκε κατευθείαν τον λόγο. Έκανα μία μαγνητική, μου είπε ότι πρέπει να μπω για μία επέμβαση και με διαβεβαίωσε ότι μετά από έξι μήνες θα πιάσω. Μετά από έξι μήνες έπιασα παιδί», εξομολογήθηκε για τις δυσκολίες που βίωσε πριν μείνει έκγυος.

«Η σχέση μας με τον Αλμπέρτο δεν επηρεάστηκε από όλο αυτό. Εγώ θα έκανα παιδί ούτως ή άλλως. Ήμουν πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη. Όταν έμαθα ότι τελικά είμαι έγκυος, περίμενα τα γενέθλια της μητέρας μου και της το έκανα έκπληξη», σημείωσε σε άλλο σημείο.