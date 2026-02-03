TV & MEDIA
TV & Media

Ελένη Φουρέιρα: «3,5 μήνες μετά τη γέννα έκανα συναυλία, δεν έπρεπε, πέρασα δύσκολα»

«Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη, ήταν πολύ δύσκολο» εξομολογήθηκε η δημοφιλής καλλιτέχνιδα

The LiFO team
The LiFO team
Ελένη Φουρέιρα: «3,5 μήνες μετά τη γέννα έκανα συναυλία, δεν έπρεπε να το είχα κάνει πέρασα δύσκολα» Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Ελένη Φουρέιρα / NDP
0

Η Ελένη Φουρέιρα παραχώρησε πρόσφατα μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο διαδικτυακό vidcast του ρυθμού 9.49.

Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε με ειλικρίνεια για την εμπειρία της επιστροφής της στη δουλειά μετά τη γέννηση του γιου της, εξηγώντας αρχικά πως χρειάστηκε περίπου έξι μήνες για να νιώσει ότι οι δυνάμεις και η αντοχή της είχαν επιστρέψει πλήρως.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως 3,5 μήνες μετά τη γέννα έκανε την πρώτη της συναυλία, περιγράφοντάς την ως μία εμπειρία πολύ δύσκολη γι’ αυτήν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «πέρασε δύσκολα».

«Μετά την εγκυμοσύνη επέστρεψα στις αντοχές μου περίπου μετά το εξάμηνο. Πριν την πρώτη συναυλία που έκανα στην Αθήνα, περίπου 3,5 μήνες μετά τη γέννα, δεν ήμουν έτοιμη και πέρασα πολύ δύσκολα», ανέφερε αρχικά.

«Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη, δεν έπρεπε να το είχα κάνει, απλά το είχα κανονίσει πριν γεννήσω και δεν ήξερα πώς θα είναι. Ήταν πολύ δύσκολο. Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και αυτό είναι το πρόβλημα», συνέχισε η Ελένη Φουρέιρα.

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, πλέον επανέλθει πλήρως και ετοιμάζεται να συνεχίσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με ενέργεια και δημιουργικότητα. Η ίδια δεν παρέλειψε να μιλήσει και για συνεργασίες που ονειρεύεται, ξεκαθαρίζοντας πως θα ήθελε πολύ να πραγματοποιήσει συνεργασία με την Άννα Βίσση.

«Της στέλνω συνέχεια μηνύματα, τη λατρεύω. Είναι μια συνεργασία που θα ήθελα πολύ να την κάνω, αλλά και να μην την κάνω, θα της έχω την ίδια αγάπη», ανέφερε με θαυμασμό.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Eurovision 2026: Επιστολή του BDS στους υποψηφίους του Sing for Greece για μποϊκοτάζ του διαγωνισμού

TV & Media / Eurovision 2026: Επιστολή του BDS στους υποψηφίους του Sing for Greece για μποϊκοτάζ του διαγωνισμού

Η οργάνωση απευθύνει έκκληση προς τους συμμετέχοντες να αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό ή αν διακριθούν, να μην αναλάβουν την εκπροσώπηση της χώρας στον μουσικό διαγωνισμό
THE LIFO TEAM
Eurovision 2026: Φαβορί για τη νίκη στον εθνικό τελικό ο Akylas - Σαρώνει στα στοιχήματα

TV & Media / Eurovision 2026: Φαβορί για τη νίκη στον εθνικό τελικό ο Akylas - Σαρώνει στα στοιχήματα

Η εκρηκτική πορεία του «Ferto» σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει αγγίξει τις 1.400.000 προβολές στο YouTube, αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών
THE LIFO TEAM
 
 