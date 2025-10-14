TV & MEDIA
Αρναούτογλου για Αντετοκούνμπο: «Είναι ψυχάρα, νόμιζα μου κάνει πλάκα ότι έχει τόσο ήθος»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος του παρουσιαστή στο «The 2night Show»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 13 Οκτωβρίου, στο «The 2night Show» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πριν την προβολή της εκπομπή, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

«Έχει να κάνει με μια πάρα πολύ ωραία ιστορία το πώς βρεθήκαμε και θα τον δείτε σήμερα το βράδυ στην εκπομπή. Αυτό που ξεχώρισα και δεν μπορούσα να το πιστέψω ήταν, το πόσο πραγματικά, παιδί με ήθος και αρχές είναι» ανέφερε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα ότι έχει τόσο ήθος, σε μια εποχή που όλα διαβάλλονται, βλέπεις μια τρέλα παντού. Η καλοσύνη του, ο σεβασμός του, ο τρόπος που μιλούσε, με έκαναν και θυμήθηκα ξανά παλιά χρόνια. Είναι ψυχάρα», πρόσθεσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Η συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του, λόγω της μεταναστευτικής τους κατάστασης και της οικονομικής ανέχειας, αλλά και για το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στη ζωή του η πίστη του στον Θεό.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε με αγάπη, σεβασμό και συγκίνηση στη γνωριμία και τη σχέση του με τη γυναίκα του, Μαράια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μίλησε και για την επαγγελματική του πορεία στην Αμερική, για το πώς ξεκίνησε να παίζει στο ΝΒΑ, πώς τελικά κατάφερε να πετύχει, ξεκινώντας από το μηδέν και την στήριξη που είχε από τον μάνατζέρ του, ο οποίος είναι στο πλευρό του από τα 15 του χρόνια, βοηθώντας όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και την οικογένειά του.

Παράλληλα, αποκάλυψε τα μελλοντικά του σχέδια με τους Μιλγουόκι Μπακς, εκφράζοντας τη μεγάλη του επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα.

 
 
