Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Εδώ ξεκίνησα, εδώ θέλω να τελειώσω» - Τι σκέφτεται να κάνει αφού αποσυρθεί

Στην ελληνική τηλεόραση έδωσε για πρώτη φορά συνέντευξη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του, λόγω της μεταναστευτικής τους κατάστασης και της οικονομικής ανέχειας, αλλά και για το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στη ζωή του η πίστη του στον Θεό.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε με αγάπη, σεβασμό και συγκίνηση στη γνωριμία και τη σχέση του με τη γυναίκα του, Μαράια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μίλησε και για την επαγγελματική του πορεία στην Αμερική, για το πώς ξεκίνησε να παίζει στο ΝΒΑ, πώς τελικά κατάφερε να πετύχει, ξεκινώντας από το μηδέν και την στήριξη που είχε από τον μάνατζέρ του, ο οποίος είναι στο πλευρό του από τα 15 του χρόνια, βοηθώντας όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και την οικογένειά του.

Παράλληλα, αποκάλυψε τα μελλοντικά του σχέδια με τους Μιλγουόκι Μπακς, εκφράζοντας τη μεγάλη του επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Γιάννης Αντετοκούνμπο για Μαράϊα: «Μου θύμισε τη μητέρα μου»

«Με τη Μαράϊα είμαστε μαζί 10 χρόνια. Την γνώρισα στο Λας Βέγκας, δούλευε στο NBA. Την είδα και σκέφτηκα πως θα μπορούσα να τη φανταστώ ως γυναίκα μου», ανέφερε ο Γιάννης Ανετοκούνμπο.

Στη συνέχεια, είπε πως όταν την είδε για πρώτη φορά του θύμισε τη μητέρα του.

«Όταν είδα για πρώτη φορά τη Μαράϊα, μου θύμισε τη μητέρα μου, ήταν χαμηλών τόνων και είχε πολύ θετική ενέργεια. Επειδή είμαι πολύ ντροπαλός, έστειλα έναν φίλο μου να μιλήσει στην Μαράϊα και εκείνη μου έριξε χυλόπιτα. Μετά προσπάθησα να την προσεγγίσω φιλικά», δήλωσε ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, ενώ πρόσθεσε πως: «Αρχίσαμε να μιλάμε με τη Μαράϊα και ήρθε σε ένα ταξίδι μαζί με την οικογένειά μου, την συμπάθησαν πολύ η μητέρα μου και ο πατέρας μου».

Στην συνέντευξή του αποκάλυψε ακόμα πως «η Μαράϊα ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερα στην οικογένειά μου και ήταν εκείνη που παντρεύτηκα».

«Το 2016, αν η μητέρα μου έλεγε πως δεν της αρέσει η Μαράϊα, δεν θα μπορούσα να μείνω μαζί της. Τώρα όμως αποκλείεται, είναι η γυναίκα της ζωής μου. Τα παιδιά μου είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Αν μας έχει καλά ο Θεός μπορεί να κάνουμε και πέμπτο παιδάκι», εξομολογήθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Αν δεν ήταν η Μαράια δε θα ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Με μεγάλωσε η μητέρα μου και ο πατέρας μου πάρα πολύ καλά, αλλά με τη δόξα και τα χρήματα και τη φήμη, είσαι μικρό παιδί, μπορεί να μπερδευτείς. Τη γνώρισα στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου, δεν της αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, της αρέσει να είμαστε μαζί ως οικογένεια και με κάνει να την ερωτεύομαι ακόμα παραπάνω».

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Νευρίαζα με τον ρατσισμό»

«Πηγαίναμε οικογενειακά να πουλήσουμε πράγματα σε χωριά και ο πατέρας μου ήθελε να γυρίσουμε γρήγορα για να δούμε το ”Πολύ την Κυριακή”. Δεν ντρέπομαι να δίνω συνεντεύξεις, αλλά δεν είναι κάτι που με ευχαριστεί. Όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα στο μπάσκετ δεν σκεφτόμουν ότι θέλω να γίνω διάσημος. Όλο αυτό που έχει γίνει, είναι κάτι που δεν το περίμενα. Εγώ ήμουν καλός στο μπάσκετ και ήθελα σ’ αυτό να συγκεντρωθώ», είπε.

Και πρόσθεσε: «Έχω βάλει προτεραιότητα στη ζωή μου την οικογένειά μου και το μπάσκετ. Η οικογένειά είναι πάντα πρώτη για μένα. Έχω μεγάλη πίστη στον Θεό, πάντα είχα. Η μητέρα μου κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο, προσεύχεται και μετά το κλείνει».

Για τον ρατσισμό που βίωσε στην Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξομολογήθηκε: «Υπήρχαν στιγμές στη ζωή μου που ήμουν λίγο εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά κάποιων, δεν καταλάβαινα γιατί μου συμπεριφέρονταν έτσι. Προσπαθώ να σκέφτομαι όσους με αγαπούν και με στηρίζουν. Καταλαβαίνω ότι δεν αρέσω σε όλους και ότι υπάρχουν άνθρωποι που δε με συμπαθούν».

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μπάσκετ στη ζωή του - Πότε σκέφτεται να αποσυρθεί

Για το πότε σκοπεύει να αποσυρθεί από το μπάσκετ, απάντησε: «Είμαι 30 τώρα, μέχρι τα 36, 38…», ενώ για το αν σκέφτεται να γίνει προπονητής είπε: «Ναι, ναι. Η προπονητική είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Υπάρχουν παίκτες που είναι πολύ καλοί, αλλά δεν μπορούν να διαβάσουν το παιχνίδι για να γίνουν προπονητές».

«Ο κόουτς μπορεί να διαβάζει το παιχνίδι, να δίνει κίνητρο, να εμπνέει τους συμπαίκτες του. Διάλεξε να γίνει προπονητής», τόνισε για τον Βασίλη Σπανούλη.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, αν φαντάζεται τον εαυτό του να κλείνει τον κύκλο του ως αθλητής εκεί όπου αυτός άνοιξε, δηλαδή στην Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο: «Ναι, γιατί όχι; Σίγουρα θα μπορούσα να κλείσω την καριέρα μου σε μία ελληνική ομάδα. Αν αυτός είναι ο Φιλαθλητικός, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης… Λέμε όλες τις ομάδες τώρα… Εδώ ξεκίνησα, εδώ θέλω να τελειώσω», αποκάλυψε ο «Greek Freak» στο «2Night Show» του AΝΤ1.