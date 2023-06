«And just Like That»: Είναι επίσημο- Η Κιμ Κατράλ επιστρέφει ως Σαμάνθα Τζόουνς

Η Κιμ Κατράλ επιστρέφει ως Σαμάνθα Τζόουνς στο spin off του «Sex and The City», για μία cameo εμφάνιση στο «And Just Like That».

Η Κιμ Κατράλ θα υποδυθεί για μια ακόμα φορά τον εμβληματικό ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς στο φινάλε της 2ης σεζόν του «And Just Like That».

Η είδηση για την αναπάντεχη επιστροφή της Κιμ Κατράλ ανέφερε ότι η ηθοποιός - η οποία είχε μια μακρά και δημόσια διαμάχη με την πρώην συμπρωταγωνίστριά της στο «Sex and the City», Σάρα Τζέσικα Πάρκερ- θα κάνει μια cameo εμφάνιση στο «And Just Like That», ικανοποιώντας το κοινό που τόσο την ήθελε να γυρίσει για τον ρόλο.

Την είδηση αποκάλυψε πρώτο το New York Post και επιβεβαίωσε το δίκτυο Max, όπου προβάλλεται η σειρά, με ανάρτησή του στο Twitter: «Το μυστικό αποκαλύφθηκε».

Η Κιμ Κατράλ φέρεται να γύρισε μόνο μία σκηνή για το επεισόδιο κάποια στιγμή τον Μάρτιο σύμφωνα με το Variety.

Η Κιμ Κατράλ υποδύθηκε την Σαμάνθα Τζόουνς για έξι σεζόν στο «Sex and the City» δίπλα στις τηλεοπτικές τις φίλες Κάρι Μπράτσο που υποδύεται η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σάρλοτ Γιόρκ Γκόλντενμπλατ, που υποδύεται η Κριστίν Ντέιβις και Μιράντα Χομπς, που υποδύεται η Σίνθια Νοξ.

Επανέλαβε τον χαρακτήρα για τις δύο ταινίες του «Sex and the City», που ακολούθησαν ενώ ο χαρακτήρας της διαγράφηκε από το σενάριο στο spinoff του «And Just Like That» το 2021.

Τον Μάιο του 2022, η Κιμ Κατράλ μίλησε στο Variety και είπε ότι είχε αφήσει πίσω της τον χαρακτήρα της Σαμάνθα Τζόουνς.

«Είναι μεγάλη σοφία να γνωρίζεις πότε είναι πια αρκετά. Επίσης δεν ήθελα να συμβιβάσω αυτό που σήμαινε για μένα η σειρά». Πρόσθεσε δε, ότι μετά τη δεύτερη ταινία του «Sex and the City», μέσα της η υπόθεση και ο ρόλος είχαν τελειώσει.

Ενώ είχε ήδη αποφασίσει να μην υποδυθεί ξανά τη Σαμάνθα Τζόουνς, η Κιμ Κατράλ είπε ότι ποτέ δεν της ζητήθηκε να συμμετάσχει στο reboot του «And Just Like That».

«Έκανα ξεκάθαρα τα συναισθήματά μου μετά το ενδεχόμενο για μία τρίτη ταινία, οπότε και εγώ το έμαθα όπως όλοι οι άλλοι, μέσω social media».

Αλλά και από την πλευρά της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα. Μιλώντας στο Φεβρουάριο στο Variety, η τηλεοπτική Κάρι Μπράτσο είπε ότι ούτε αυτή θα ήταν εντάξει με την Κιμ Κατράλ να επαναλάβει τον ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς.

«Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ ιστορικό συναισθημάτων από την πλευρά της, που έχει μοιραστεί δημόσια», είπε η ηθοποιός.

Απαντώντας στην δήλωσή της η Κιμ Κατράλ ήταν κάθετη λέγοντας στην συνέχεια «Δεν θα συμβεί ποτέ έτσι κι αλλιώς. Άρα κανείς δεν χρειάζεται να ανησυχεί για αυτό».

Τόνισε ωστόσο ότι τον ρόλο της Σαμάνθα τον αγάπησε. «Την αγάπησα τόσο, τόσο, τόσο πολύ» είπε.

Στη νέα σεζόν επιστρέφει επίσης ο Τζον Κορμπέτ για να υποδυθεί τον Έινταν ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Σάρα Ραμίρεζ, Σαρίτα Τσουντούρι, Νικόλ Άρι Πάρκερ, Κάρεν Πίτμαν, Μάριο Καντόνε, κλπ.

Στις επιστροφές και η Κάντις Μπέργκεν η οποία είχε υποδυθεί την αρχισυντάκτρια της Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) στην Vogue.

Η 2η σεζόν του «And Just Like That...» κάνει επίσημα το ντεμπούτο της στο Max στις 22 Ιουνίου.

Με πληροφορίες του variety/ETOnline