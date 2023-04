And Just Like That: Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποκάλυψε το τρέιλερ της 2ης σεζόν- Πρεμιέρα τον Ιούνιο

«Αυτόν τον Ιούνιο στο Max», κάπως έτσι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανακοίνωσε πριν από λίγο την πρεμιέρα της 2ης σεζόν του «...And Just Like That».

Με ανάρτησή της στο instagram, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η τηλεοπτική Κάρι Μπράντσο ανακοίνωσε στους φανς ότι η 2η σεζόν του σίκουελ του Sex and the City, «And Just Like That» ανεβαίνει στην πλατφόρμα τον Ιούνιο.

«Ευχαριστούμε την εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, που αφιέρωσε ώρες δουλεύοντας σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο.

»Έκανε τις πιο κρύες μέρες του χειμώνα να μοιάζουν με άνοιξη και να δίνουμε πάντα περισσότερα και καλύτερα από όσα θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ή να ονειρευόμαστε.

»Και σε όλους εσάς, το αγαπημένο μας κοινό, που κρατάτε ζωντανές αυτές τις ιστορίες. Αυτό είναι για εσάς, Μέρος 2» έγραψε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν.

Έρωτες, σεξ, φίλοι και πολλά ζευγάρια παπούτσια έρχονται και αυτή τη σεζόν στο And Just Like That, όπως φαίνεται και από το τρέιλερ. Μόνο που αυτή τη φορά οι εκπλήξεις έρχονται από κει που δεν το περιμένεις. Όπως είναι η επιστροφή του Έινταν.