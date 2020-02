Μετά από έντονη φημολογία μηνών και αινιγματικές αναρτήσεις του παλιού καστ στα social media, η HBO επιβεβαίωσε αυτό που όλοι οι φανατικοί των Friends περίμεναν: τα Φιλαράκια επιστρέφουν.

H HBO Max ανακοίνωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου πως ένα special επεισόδιο και με τους έξι αγαπημένους πρωταγωνιστές θα είναι έτοιμο τον Μάιο, και θα προβληθεί μέσα από την νέα, συνδρομητική πλατφόρμα. «Φαντάζομαι ότι θα μπορούσατε να το πείτε "Το επεισόδιο που όλοι συναντιούνται ξανά"», δήλωσε ο διευθυντής περιεχομένου του καναλιού, Κέβιν Ράιλι.

Έχουν περάσει πάνω από 16 χρόνια, από το τελευταίο επεισόδιο του δέκατο κύκλου των Friends και, όταν τον περασμένο Οκτώβριο η Τζένιφερ Άνιστον άνοιξε λογαριασμό στο Instagram και ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τους πέντε συμπρωταγωνιστές της, οι φανς άρχισαν να ελπίζουν πως κάτι ετοιμαζόταν. Στο παιχνίδι των υπαινιγμών μπήκαν αργότερα και οι υπόλοιποι ηθοποιοί - ο Μάθιου Πέρι έγραφε για παράδειγμα ότι «έρχονται μεγάλα νέα» και ο Ντέιβιντ Σουίμερ απαντούσε πως ίσως ο Πέρι είναι έγκυος.

View this post on Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻 A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Oct 15, 2019 at 6:03am PDT

Big news coming... — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

Τελικά, όλα είναι αλήθεια και ο Σουίμερ, η Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ματ Λε Μπλανκ, η Λίζα Κούντροου και ο Μάθιου Πέρι θα επιστρέψουν για ένα μοναδικό επεισόδιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρόγραμμα δεν θα έχει αυστηρό σενάριο και οι έξι ηθοποιοί θα επιστρέψουν στο Stage 24, στα στούντιο της Warner Bros που γυριζόταν για χρόνια η σειρά, στην Καλιφόρνια μπροστά σε κοινό.

«Συμβαίνει», έγραψε λίγο αργότερα στο Instagram η Τζένιφερ Άνιστον, ταγκάροντας σε μία φωτογραφία και τους έξι ηθοποιούς.

Αν και περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν για την ώρα ανακοινωθεί, θεωρείται σχεδόν δεδομένο πως το επεισόδιο θα ξεκινήσει με το "I'll be there for you" των The Rembrandts, που έπαιζε πάντα πριν από κάθε ένα από τα 236 επεισόδια, τα οποία σύντομα θα γίνουν 237.