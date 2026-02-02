Τι ώρα σταματά η κακοκαιρία σήμερα: Πού χιονίζει - Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη

Υποχωρεί σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, η κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα τις τελευταίες ώρες ενώ σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, επιστρέφει η αφρικανική σκόνη.

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Αττική ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και σήμερα σε άλλες περιοχές όπως ορεινά-ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι συνθήκες ευνοούν την μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια, από την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Έκτακτο ΕΜΥ για κακοκαιρία

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία αναφέρει πως κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

δ. Στην Αττική έως αργά τη νύχτα της Κυριακής.

Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-02-2026

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ισχυρές στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) και πρόσκαιρα στις βόρειες Κυκλάδες και τη νότια Εύβοια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΤΡΙΤΗ 03-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο νότιο Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα βαθμιαία 6, τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 09 με 11 και τοπικά τους 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 13 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 04-02-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία, από αργά το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά καθώς και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, ενώ στο βόρειο Ιόνιο και πιθανώς στην Ήπειρο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 με 8 και από τις απογευματινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 05-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά και τα βόρεια θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν την μερική μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-02-2026

Στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και βαθμιαία στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και νότια.