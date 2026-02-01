Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία έως τη Δευτέρα – Οι περιοχές που επηρεάζονται

Η κακοκαιρία συνεχίζεται με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις να επηρεάζουν περιοχές της χώρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται πλέον σε νησιωτικά και παραθαλάσσια τμήματα, αλλά και σε ορεινές ζώνες του Βορρά. Η ΕΜΥ, στην τελευταία επικαιροποίηση, έριξε το επίπεδο επιφυλακής, μεταφέροντας την προειδοποίηση από το «κόκκινο» στο «πορτοκαλί», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί παντού.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι της Δευτέρας. Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Πρόσκαιρη επιδείνωση προβλέπεται επίσης στη νότια Εύβοια και στις βόρειες Κυκλάδες έως τις πρώτες ώρες της ίδιας ημέρας. Για την Αττική, οι βροχές και οι καταιγίδες εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν έως αργά το βράδυ της Κυριακής.

Πού θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες

Τα εντονότερα φαινόμενα μετατοπίζονται κυρίως στο Αιγαίο και στην Κρήτη, με τοπικές εξάρσεις σε Εύβοια και Κυκλάδες. Σε αρκετές περιοχές, η επιβάρυνση προκύπτει και από τη διάρκεια των επεισοδίων, που αυξάνει τον κίνδυνο για συσσώρευση υδάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Κατά τόπους στη Θράκη το χιόνι μπορεί να κατέβει και σε χαμηλότερα υψόμετρα, με τα φαινόμενα να διατηρούνται έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η εικόνα στην Αττική

Στην Αττική εκδηλώθηκαν βροχές από τις πρώτες πρωινές ώρες, με ισχυρούς ανέμους σε αρκετές περιοχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εικόνα σοβαρών συμβάντων στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Στη Γλυφάδα, η έντονη βροχόπτωση οδήγησε στη λήψη προληπτικών μέτρων, με τοποθέτηση οδοφραγμάτων σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου. Στα νότια προάστια, κάτοικοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν συνέπειες προηγούμενων επεισοδίων, καθώς καθαρίζουν χώρους και οχήματα από λάσπες και φερτά υλικά.

Προβλήματα σε Θεσσαλία, Μεσσηνία και Κεντρική Μακεδονία

Στα παράλια της Λάρισας, οι βροχές σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους προκάλεσαν συγκεντρώσεις νερού σε δρόμους και οι αρχές συνέστησαν προσεκτική οδήγηση. Στη Μεσσηνία, βροχόπτωση και φερτά υλικά επηρέασαν τμήματα του οδικού άξονα στην περιοχή Πήδημα και Αρφαρά, με κατά τόπους δυσκολίες στη διέλευση. Στην Κεντρική Μακεδονία, οι ριπές ανέμου ήταν έντονες και έγιναν αισθητές και στη Θεσσαλονίκη.

Χιόνια σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής

Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης σημειώθηκαν χιονοπτώσεις στα ορεινότερα σημεία, με κινητοποίηση εκχιονιστικών και αλατιέρων στον δήμο Πυλαίας Χορτιάτη. Το οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό, χωρίς μέχρι στιγμής σοβαρά προβλήματα. Χιόνια καταγράφηκαν και σε άλλες ορεινές ζώνες, όπως Ωραιόκαστρο, Πανόραμα και Φίλυρο. Στην ορεινή Χαλκιδική, χιονόπτωση σημειώθηκε στον Ταξιάρχη και στο δάσος του Χολομώντα, ενώ χιόνια αναφέρθηκαν και σε Σέλι Ημαθίας και στον δρόμο προς Καϊμακτσαλάν.

Συνιστάται περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων σε περιοχές όπου εκδηλώνονται καταιγίδες ή χιονοπτώσεις, αποφυγή διέλευσης από σημεία που συνηθίζουν να κρατούν νερά και τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών, ειδικά σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Καλλιάνος: Πότε αναμένεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στην Αττική



