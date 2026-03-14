ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Reuters: Τραμπ και Τεχεράνη απορρίπτουν τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός

Τραμπ και Τεχεράνη απορρίπτουν τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός

The LiFO team
The LiFO team
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες συμμάχων της στη Μέση Ανατολή να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Από την πλευρά του, το Ιράν απέρριψε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε εκεχειρίας όσο συνεχίζονται τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, δήλωσαν στο Reuters δύο ανώτερες ιρανικές πηγές, προσθέτοντας ότι αρκετές χώρες προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η έλλειψη ενδιαφέροντος τόσο από την Ουάσινγκτον όσο και από την Τεχεράνη δείχνει ότι οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη σύγκρουση, τη στιγμή που ο διευρυνόμενος πόλεμος προκαλεί απώλειες αμάχων και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν εκτοξεύει τις τιμές του πετρελαίου.

Τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Kharg, τον βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, το βράδυ της Παρασκευής υπογράμμισαν την αποφασιστικότητα του Τραμπ να συνεχίσει τη στρατιωτική επίθεση.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει δεσμευτεί ότι θα διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και έχει απειλήσει με εντατικοποίηση των επιθέσεων σε γειτονικές χώρες.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει περισσότερους από 2.000 θανάτους, κυρίως στο Ιράν, και έχει οδηγήσει στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διαταραχή στην παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου, καθώς η ναυσιπλοΐα έχει ουσιαστικά σταματήσει στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

«Δεν ενδιαφέρεται για αυτό αυτή τη στιγμή»

Το Ομάν έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται προς το παρόν, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές κινήσεις. 

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες για έναρξη συνομιλιών και παραμένει επικεντρωμένος στη συνέχιση του πολέμου, με στόχο να αποδυναμώσει περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

«Δεν ενδιαφέρεται για αυτό αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουμε την αποστολή χωρίς καμία διακοπή. Ίσως υπάρξει μια τέτοια ημέρα, αλλά όχι τώρα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Διεθνή / Το Ιράν ανακοίνωσε τα αντίποινα για το πλήγμα στο Χαργκ: Καλεί τους κατοίκους των ΗΑΕ σε εκκενώσεις

Ο μουσουλμανικός πληθυσμός των ΗΑΕ και των οικιστικών τους κέντρων καλείται να εκκενώσει λιμάνια, αποβάθρες και τις περιοχές όπου βρίσκονται αμερικανικές δυνάμεις
