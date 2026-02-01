Ζημιές από την κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός, πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος - Νερά σε σπίτια και επιχειρήσεις

Στις αυλές των σπιτιών στον οικισμό Μεσάγκαλα Λάρισας, έχει φτάσει το νερό από τη θάλασσα, όσο η κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί, από το βράδυ του Σαββάτου, μεγάλα προβλήματα στη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με το Open, η περιοχή των Μεσαγκάλων αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα σε κάθε κύμα κακοκαιρίας, καθώς η θάλασσα έχει φτάσει μέχρι τον δρόμο προκαλώντας, όπως προαναφέρθηκε, ζημιές στα λίγα σπίτια.

Κοντά στον οικισμό καταγράφονται κύματα μεγάλου ύψους, απόρροια των δυνατών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης που μαίνεται από το βράδυ του Σαββάτου.

Την ίδια ώρα, όπως τονίζουν οι ίδιες πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, ο Πηνειός, οι εκβολές του ποταμού στην περιοχή, έχει υπερχειλίσει, έχει καλύψει το οδόστρωμα και σε συνδυασμό με τα μεγάλα κύματα, έχει δημιουργήσει ένα πολύ δύσκολο σημείο για τη διέλευση του οικισμού.

Κακοκαιρία: Στη Λάρισα τα περισσότερα προβλήματα

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία σήμερα Κυριακή στη Λάρισα, με ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα στα παράλια του νομού.

Στις περιοχές Αγιόκαμπος, Σωτηρίτσα και Βελίκα καταγράφηκαν ζημιές σε παραλιακές υποδομές, ενώ ρέματα υπερχείλισαν, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προς την ακτογραμμή.

Από την ορμή του νερού δρόμος και θάλασσα ενώθηκαν. Στο σημείο βρίσκεται κατάστημα και το νερό έχει μπει μέσα προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Φωτογραφίες και βίντεο αποτυπώνουν τα ισχυρά κύματα, τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις καταστροφές σε σημεία του οδικού δικτύου κοντά στη θάλασσα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και παρακολουθούν την κατάσταση, ώστε να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις όπου χρειαστεί.

Κακοκαιρία: Μηνύματα από το 112 και το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Αξίζει να επισημανθεί ότι νωρίτερα, σήμερα, το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, λόγω της νέας κακοκαιρίας. Αντίστοιχα μηνύματα πήραν κι όλοι όσοι διαμένουν σε Ημαθία, Πιερία, Σποράδες, Θεσσαλία, Αχαϊα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά και Πελοπόννησο.

Το νέο έκτακτο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία αναφέρει:

«Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής ) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα ( πορτοκαλί προειδοποίηση).

) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα ( προειδοποίηση). θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Η επικαιροποίηση του παρόντος Εκτάκτου Δελτίου θα γίνει σε 12 ώρες».