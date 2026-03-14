Καιρός: Αισθητή πτώση θερμοκρασίας από την Τετάρτη - Προ των πυλών κακοκαιρία

Με ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα, ωστόσο από τη νέα εβδομάδα το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για περισσότερη αστάθεια, με βροχές αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας.

Στη νέα ανάρτησή του για την πορεία του καιρού, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αναμένεται αστάθεια, με βροχές που κατά διαστήματα ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και το τέλος του μήνα, κυρίως στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Παράλληλα, από την Τετάρτη και για λίγες ημέρες προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να υποχωρεί περίπου 5 έως 6 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Το κρύο κλείδωσε...Οι βροχές; Με καλό καιρό και σε στεριά και σε θάλασσα θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα. Απο τη Δευτέρα 16/3 η περιοχή μας αποκτά καιρική κινητικότητα με βροχές οι οποίες μπορεί κατά διαστήματα να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα και δείχνουν να είναι πιο πολλές στη δυτική και νότια Ελλάδα», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Επιπλέον αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας από την προσεχή Τετάρτη και για λίγες ημέρες.Ο υδράργυρος θα βρεθεί 5-6 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα», συνεχίζει.

«Προς το παρόν κάτι ακραίο δεν φαίνεται για την συγκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο την άνοιξη όπως έχουμε πει η πρόγνωση χρειάζεται μετριοπάθεια και συνεχή επικαιροποίηση, γιατί η φύση της εποχής ευνοεί τις γρήγορες και συχνά απρόβλεπτες αλλαγές», καταλήγει.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό

Αλλάζει σημαντικά μετά το Σαββατοκύριακο το σκηνικό του καιρού στη χώρα, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος το πρωί της Παρασκευής έκανε λόγο για τον ερχομό κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα, εξηγώντας πως μετά από αρκετές ημέρες, αλλάζει αισθητά ο καιρός στη χώρα.

Για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί πως θα είναι γενικά ήρεμος και ηλιόλουστος, με μόνη «παραφωνία» το κρύο νωρίς το πρωί. Μάλιστα, υπάρχει και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά του ηπειρωτικού κορμού τις απογευματινές ώρες, λόγω θερμικής αστάθειας. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα στα ορεινά και βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάσουν κοντά στα 6–7 μποφόρ.

Το απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες κοντά στα βουνά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 18 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Από τα δυτικά, όμως, αναμένεται μια σταδιακή αλλαγή του καιρού μέσα στην εβδομάδα, καθώς μια κακοκαιρία θα αρχίσει να πλησιάζει, φέρνοντας βροχές κυρίως στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.

Η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει μεγάλη διαφορά πίεσης στο Αιγαίο, ενισχύοντας τους βοριάδες για αρκετές ημέρες.